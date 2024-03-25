Золотая гарнитура от Apple выйдет ограниченной партией в 24 экземпляра

Не так давно Apple представила свою гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. Несмотря на то, что яблочная компания выпустила продукт, который по своим возможностям превосходит конкурентов, многие пользователи отметили, что его цена "немного не соответствует" ожиданиям. Желающим приобрести гарнитуру придётся поискать в карманах "лишние" 3499 долларов. Но если вы считаете, что это дорого, то что вы скажете о цене варианта от Caviar, выполненного из 18-каратного золота. Caviar "прокачала" дизайн Vision Pro таким образом, что она всем своим видом кричит о роскоши, цена у гаджета тоже "золотая". Версия, мягко говоря, не для масс.

Что касается "базовой версии", то как бы ни был хорош продукт, он все ещё остается непозволительным для большинства потребителей из-за своего высокого ценника, поскольку у конкурентов есть более дешёвые варианты. В 2025 году компания Caviar собирается выпустить собственную версию Vision Pro с 18-каратным золотом, которая обойдется гораздо дороже, чем гарнитура в самой "жирной" комплектации от Apple.

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Гарнитура Caviar выполнена из кожи Connolly в сочетании с золотой крышечкой, вдохновлённой "откидными очками Top Ford и лыжными масками Gucci". Несмотря на то, что оригинальный продукт поставляется только с передним стеклом, у Caviar есть причина добавить "козырёк" в Vision Pro. По словам компании, "не все пользователи хотят, чтобы их глаза были на виду при использовании гарнитуры".

Компания Caviar не собирается массово выпускать Apple Vision Pro CVR edition, поскольку ниша слишком мала, а цена слишком высока. Покрытие гарнитуры золотом 18 карат только делает её ещё более недоступной. Компания Caviar планирует выпустить всего 24 экземпляра своей новинки.

Стоимость гарнитуры Vision Pro с 18-каратным золотом составит около 40 000 долларов.