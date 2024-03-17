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AnLesha
ВС РФ затрофеили первый Marder 1A3, переданный для ВСУ и уже ищут его "Ахиллесову пяту"
Трофейный БМП Marder 1A3 может быть использован для разработки противотанковых средств, совершенствования тактики действий против западной бронетехники или даже для разработки собственной

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14 марта 2024 года российские войска впервые успешно захватили немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder 1A3, используемую украинской армией. После захвата несколько дней назад американской машины Bradley M2A2 и шведской CV9040, состоящих на вооружении украинской армии, у России появилась возможность изучить европейские и американские технологии боевых машин пехоты на примере Marder 1A3. Это позволит разработать новые противотанковые системы и усовершенствовать будущие российские БМП, такие как "Курганец-25".

Захваченный Marder 1A3, как сообщается, был брошен к западу от Авдеевки 1 марта 2024 года. Из 90 единиц, поставленных Германией украинским вооруженным силам, четыре Marder 1A3 признаны уничтоженными, а ещё четыре - повреждёнными и оставленными. Если сосредоточиться на военных аспектах, то захват такой техники имеет последствия, выходящие за рамки непосредственной пропагандистской выгоды.

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Изучая машины, разработанные НАТО, такие как Marder 1A3, Bradley M2A2 и CV9040, российские инженеры получают возможность изучить передовые западные военные технологии, инженерную практику и принципы проектирования "из первых рук", что потенциально может повлиять на российскую военную стратегию и развитие. Если этот анализ выявит уязвимые места в броне, сенсорах и электронных системах машин, это может существенно помочь в разработке контрмер и повысить живучесть российской бронетехники против аналогичных платформ. Существует также возможность разработки новых систем вооружения, специально предназначенных для борьбы с этими западными машинами.

Кроме того, захват даёт возможность интегрировать передовые концепции западных БМП в будущие программы российской бронетехники, такой как "Курганец-25" и Т-15 "Армата", что потенциально может привести к улучшению защиты экипажа, мобильности, огневой мощи и ситуационной осведомлённости в будущих разработках.

В частности, российские инженеры могут внимательно изучить конструкцию и защитные возможности шведской БМП CV9040, известной своими последними инновациями в области обороны, а также комплект защиты BRAT, используемый американскими военными для машин Bradley M2A2, который обеспечивает защиту от целого ряда угроз. Захваченная техника может дать представление о западных оборонных технологиях.

Российский анализ конкретных технологий Marder, включая его силовые установки, состав брони и внутренние конфигурации, может обеспечить более широкое понимание принципов проектирования западных бронемашин, их вооружения, систем управления огнём и стратегий защиты от различных угроз.

Напомним, что Marder 1A3 оснащён 20-мм автоматической пушкой MK 20 Rh202 и 7,62-мм соосным пулемётом MG3, а также пусковой установкой противотанковых ракет MILAN, что позволяет ему поражать бронированные цели на расстоянии.

Броня обеспечивает стандартную защиту от огня стрелкового оружия калибра 7,62 мм и осколков снарядов, а в модернизированной версии 1A3 усилен броневой пакет, рассчитанный на попадание боеприпасами 30-мм пушки.

Машина весит 33 500 кг и может развивать максимальную скорость 65 км/ч, запас хода составляет около 500 км. БМП оснащён пассивными приборами ночного видения, тепловизионными прицелами, системой кондиционирования воздуха и средствами защиты от ядерного, биологического и химического оружия.

#бмп #marder
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