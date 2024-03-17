Трофейный БМП Marder 1A3 может быть использован для разработки противотанковых средств, совершенствования тактики действий против западной бронетехники или даже для разработки собственной

14 марта 2024 года российские войска впервые успешно захватили немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder 1A3, используемую украинской армией. После захвата несколько дней назад американской машины Bradley M2A2 и шведской CV9040, состоящих на вооружении украинской армии, у России появилась возможность изучить европейские и американские технологии боевых машин пехоты на примере Marder 1A3. Это позволит разработать новые противотанковые системы и усовершенствовать будущие российские БМП, такие как "Курганец-25".

Захваченный Marder 1A3, как сообщается, был брошен к западу от Авдеевки 1 марта 2024 года. Из 90 единиц, поставленных Германией украинским вооруженным силам, четыре Marder 1A3 признаны уничтоженными, а ещё четыре - повреждёнными и оставленными. Если сосредоточиться на военных аспектах, то захват такой техники имеет последствия, выходящие за рамки непосредственной пропагандистской выгоды.

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Изучая машины, разработанные НАТО, такие как Marder 1A3, Bradley M2A2 и CV9040, российские инженеры получают возможность изучить передовые западные военные технологии, инженерную практику и принципы проектирования "из первых рук", что потенциально может повлиять на российскую военную стратегию и развитие. Если этот анализ выявит уязвимые места в броне, сенсорах и электронных системах машин, это может существенно помочь в разработке контрмер и повысить живучесть российской бронетехники против аналогичных платформ. Существует также возможность разработки новых систем вооружения, специально предназначенных для борьбы с этими западными машинами.

Кроме того, захват даёт возможность интегрировать передовые концепции западных БМП в будущие программы российской бронетехники, такой как "Курганец-25" и Т-15 "Армата", что потенциально может привести к улучшению защиты экипажа, мобильности, огневой мощи и ситуационной осведомлённости в будущих разработках.

В частности, российские инженеры могут внимательно изучить конструкцию и защитные возможности шведской БМП CV9040, известной своими последними инновациями в области обороны, а также комплект защиты BRAT, используемый американскими военными для машин Bradley M2A2, который обеспечивает защиту от целого ряда угроз. Захваченная техника может дать представление о западных оборонных технологиях.

Российский анализ конкретных технологий Marder, включая его силовые установки, состав брони и внутренние конфигурации, может обеспечить более широкое понимание принципов проектирования западных бронемашин, их вооружения, систем управления огнём и стратегий защиты от различных угроз.

Напомним, что Marder 1A3 оснащён 20-мм автоматической пушкой MK 20 Rh202 и 7,62-мм соосным пулемётом MG3, а также пусковой установкой противотанковых ракет MILAN, что позволяет ему поражать бронированные цели на расстоянии.

Броня обеспечивает стандартную защиту от огня стрелкового оружия калибра 7,62 мм и осколков снарядов, а в модернизированной версии 1A3 усилен броневой пакет, рассчитанный на попадание боеприпасами 30-мм пушки.

Машина весит 33 500 кг и может развивать максимальную скорость 65 км/ч, запас хода составляет около 500 км. БМП оснащён пассивными приборами ночного видения, тепловизионными прицелами, системой кондиционирования воздуха и средствами защиты от ядерного, биологического и химического оружия.