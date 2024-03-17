Компания Apple может представить свои первые AR-очки уже в 2027 году, если не столкнётся с новыми проблемами

Концепт AR-очков Apple / Источник: Martin Hajek



В то время как Apple изучает возможность запуска доступной версии Apple Vision Pro, в дорожной карте, опубликованной одним из источников, говорится, что технологический гигант также собирается перейти в другую категорию - AR-очки, которые будут более практичным подходом для повседневного использования. Интересно, что в дорожной карте также упоминается складной iPad, который будет выпущен в том же году, что и эти умные очки, а именно в 2027. Однако, какой бы амбициозной ни была компания Apple, она не раз сталкивалась с неудачами и препятствиями, которые заставляли её отказываться от разработки различных продуктов.

По слухам, Apple разрабатывает пару AR-очков, но технология чипов пока не нашла применения в таком продукте. Samsung Securities подготовила дорожную карту, которой поделился Revegnus в соцсети X. Согласно последним прогнозам, часть AR-очков будет выпущена через три года, наряду со складным iPad. Как и Samsung Securities, аналитик Минг-Чи Куо также предсказал, что грядущий складной планшет будет оснащён 20,3-дюймовым дисплеем и выйдет на рынок в том же году. VR-очки Apple Vision Pro

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Однако стоит отметить, что для Apple прибыльность превыше всего, и если рынок не отреагирует на подобные продукты конкурентов, компания вряд ли будет стремиться к их выпуску. Что касается Apple Vision Pro, то, по некоторым данным, гарнитура стоимостью 3 499 долларов будет представлена на различных рынках за пределами США, поэтому Куо предположил, что к концу этого года объём продаж носимого устройства достигнет 800 000 единиц, а не 500 000, как было ранее.

До появления AR-очков Apple ещё предстоит решить вопрос с ценой на свою нынешнюю гарнитуру: недорогая модель должна появиться в 2025 году, но это пока наименьшее из того, что беспокоит компанию из Купертино. Поскольку AR-очки должны быть очень лёгкими, инженеры компании столкнутся с такими проблемами, как уменьшение веса за счёт использования более компактных батарей, что означает значительное сокращение времени работы этих умных очков. Ранее сообщалось, что один из сотрудников заявил, что "этот проект безнадёжен, но команда продолжила работу только для того, чтобы генеральный директор Apple Тим Кук был доволен".

Самым большим препятствием является использование чипа, способного обеспечить производительность iPhone текущего поколения и при этом потреблять в десять раз меньше энергии для предотвращения перегрева. Поскольку на это у компании уйдут годы, вероятно, стоит отложить выпуск AR-очков на как можно более долгий срок, пока не будут решены все видимые проблемы. Но даже в этом случае Apple может столкнуться с огромным количеством проблем, поэтому предполагаемый 2027 год запуска может быть отодвинут ещё дальше. К счастью, мы будем своевременно информировать вас об этом, так что следите за новостями.