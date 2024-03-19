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AnLesha
Snapdragon X Elite обошёл Apple M3 в Geekbench 6 на 16%, но в работе разница может увеличиться
Snapdragon X Elite оказался на 16 процентов быстрее конкурента от Apple, но эта разница в долговременной перспективе может стать больше из-за пассивного охлаждения ноутбуков на M3

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Спустя некоторое время после того, как Qualcomm официально представила Snapdragon X Elite, компания заявила, что её новейший процессор на базе ARM на 21 процент быстрее, чем M3 от Apple в многоядерном режиме. Qualcomm не обманула, когда сказала о самой быстрой SoC (если сравнивать между этими двумя процессорами), но в процентах ошиблась. А где именно, вы узнаете вскоре после того, как мы углубимся в сравнение производительности.

Snapdragon X Elite всего на 16 процентов быстрее M3 в многоядерной производительности, и это при том, что ядер у него больше. Однако, с увеличением временем работы под нагрузкой эта разница может возрасти.

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Совсем недавно Galaxy Book 4 Edge от Samsung со Snapdragon X Elite был протестирован в бенчмарке Geekbench 6. Согласно более ранним спецификациям, этот Windows-ноутбук будет оснащён 14-дюймовым дисплеем, но вместе с новой SoC может получить и довольно высокую цену. В одноядерных и многоядерных тестах Galaxy Book 4 Edge показывает достойные результаты, но как обстоят дела с недавно выпущенным 15-дюймовым M3 Macbook Air? В многопоточной нагрузке Geekbench 6 показывает, что Snapdragon X Elite на 16 % быстрее M3 и уступает последнему в одноядерном режиме.Несмотря на то, что предстоящая флагманская SoC от Qualcomm быстрее M3 по результатам последнего сравнения, этот показатель немного меньше, чем заявляет компания из Сан-Диего. Однако следует помнить, что Snapdragon X Elite ранее тестировался при двух предельных значениях мощности: 23 Вт и 80 Вт, поэтому возможно, что SoC получила более высокий результат в одноядерном и многоядерном режимах при большем потреблении энергии жертвуя температурой, не говоря уже о времени автономной работы, если Galaxy Book 4 Edge будет использоваться без подключения к сети.

Тем не менее, впечатляет, что M3 может показать такие результаты, имея всего четыре производительных и четыре энергоэффективных ядра, в то время как Snapdragon X Elite оснащён 12-ядерной конфигурацией. 

Справедливым было бы сравнение Snapdragon X Elite с M3 Pro, но, скорее всего, более производительный Apple Silicon получит более высокий результат и в многоядерной производительности. Тем, кто упомянет, что 15-дюймовый M3 MacBook Air оснащён пассивной системой охлаждения, что потенциально даёт Galaxy Book 4 Edge преимущество, следует помнить об одной детали.

Geekbench 6 не является бенчмарком для измерения долгосрочной и стабильной производительности, а его одноядерные и многоядерные прогоны длятся всего несколько секунд. В некоторых случаях запуск этой программы может не дать более чёткой картины, но, по крайней мере, позволит получить некоторые данные о возможностях чипсета, независимо от того, установлен ли радиатор без вентилятора или используется активное охлаждение. 

Что же касается производительности при долговременной работе под высокой нагрузкой, то здесь, скорее всего ноутбуки на Snapdragon X Elite покажут ещё больший прирост из-за наличия активной системы охлаждения. Ноутбуку от Apple, чтобы не перегреться, рано или поздно придётся скидывать частоты, а в месте с ними упадёт и вычислительная мощность.

Мы уже сообщали, что без активного охлаждения процессор M3, на котором работают последние модели Apple MacBook Air, может достигать пиковой температуры в 114 градусов Цельсия при длительном выполнении бенчмарка, так что, возможно, Galaxy Book 4 Edge сможет получить лучшие результаты, когда дело дойдет до долговременных тестов.

#apple m3 #snapdragon x elite #apple m3 pro
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