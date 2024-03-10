Как сообщается, процессоры Intel Lunar Lake обеспечат значительный прирост многопоточной производительности благодаря новой архитектуре P-Core и E-Core.

Процессоры Intel Lunar Lake с P-ядрами Lion Cove лишены поддержки Hyper-Threading, но обеспечивают на 50% более высокую многопоточную производительность, чем Meteor Lake.

Последняя информация о процессорах Intel Lunar Lake поступила от инсайдера Bionic_Squash, который рассказал о многопоточной производительности грядущей процессорной платформы с низким энергопотреблением (всего 17 Вт). Источник: wccftech

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Процессоры Lunar Lake предназначены для тонких и лёгких ноутбуков с упором на более высокую производительность на Ватт и более высокую производительность в нейронных вычислениях (NPU). Ожидается, что чипы будут оснащены P-ядром Lion Cove, E-ядрами с архитектурой Skymont и совершенно новым NPU, который обеспечит 3-кратный прирост производительности по сравнению с Meteor Lake.

Теперь давайте поговорим об общей производительности. Процессор Lunar Lake, использованный для сравнения, имеет мощность 17 Вт и, как утверждается, не имеет поддержки многопоточности. Для сравнения использовался чип Meteor Lake-U (15 Вт), который имеет 2 P-ядра, 8 ядер E и 2 ядра LP-E, что в общей сложности даёт 12 ядер и 14 потоков. Согласно предыдущей информации, процессоры Lunar Lake будут оснащаться 4 ядрами P и 4 ядрами E, то есть 8 ядрами и 8 потоками.

Конкретных подробностей о тепловыделении нет, но упоминается, что показатель TDP 17 Вт был первоначальной спецификацией PL1 для конфигураций с одним вентилятором на базе процессоров Lunar Lake. По слухам, Intel расширила показатель TDP до 30 Вт по многочисленным просьбам OEM-производителей. Но в данном случае для сравнения использовался показатель TDP 17 Вт.

Использовались некоторые из наиболее популярных бенчмарков для многопоточных процессоров, такие как Cinebench 23, Geek Bench 5 и Geek Bench 4.5. Утверждается, что процессоры Intel Lunar Lake достигли выигрыша в почти 50 % многопоточной производительности по сравнению с процессорами Meteor Lake, что является огромным приростом, несмотря на то, что чипы Lunar Lake имеют почти вдвое меньшее количество потоков. Это может дать нам намёк на производительность новых ядер Lion Cove и Skymont, первые из которых также появятся в процессорах Arrow Lake для настольных компьютеров и ноутбуков позднее в этом году.

Процессоры Intel Lunar Lake появятся в продаже в конце этого года в ограниченных количествах, а массовая продажа начнётся в начале 2025 года. Помимо CPU и NPU, чипы станут первыми, в которых будет использоваться графическая архитектура нового поколения Xe2 "Battlemage" в iGPU Tile, обеспечивающая значительный двукратный прирост производительности по сравнению с существующей архитектурой Xe1 "Alchemist". На выставке Computex 2024 Intel также расскажет о своих будущих семействах клиентских процессоров, так что, возможно, мы услышим об этих чипах в июне.