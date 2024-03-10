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AnLesha
Apple собирается развернуть фронтальную камеру OLED-версий iPad Pro и iPad Air на 90 градусов
Apple объясняет разворот камеры тем, что это просто удобнее, к тому же обеспечивает более широкий угол обзора.

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В конце этого месяца iPad Pro подвергнется серьёзному редизайну: Apple запланировала множество изменений для своего самого большого планшета. Выход устройств запланирован на конец этого месяца, но в последнее время наблюдались различные задержки. Это означает, что есть вероятность того, что компания выпустит устройство позже заявленного срока. Однако пока никаких подробностей о задержке не поступало. Среди нововведений Apple планирует перенести датчики Face ID и фронтальную камеру на OLED-моделях iPad Pro и iPad Air в альбомную ориентацию вместо портретной.

Последний планшет Galaxy S9 Ultra от Samsung как раз оснащён фронтальной камерой, которая находится в альбомной ориентации. Этот шаг объясняется тем, что планшет чаще всего используется в альбомном режиме, кроме того это обеспечит более широкий угол обзора за счёт "горизонтально повёрнутого" дисплея. Ожидается, что Apple внесёт изменения в новые OLED-модели iPad Pro, и, согласно новой утечке, альбомная ориентация Face ID и камеры также будет доступна на грядущих моделях iPad Air.

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Apple обновит обе версии iPad Pro, включая 11- и 13-дюймовые модели. Однако компания также планирует обновить линейку iPad Air. Источники, утверждают, что Face ID и смена ориентации камеры на iPad Pro перейдут и на линейку iPad Air.

Отметим, что компания уже использует фронтальную камеру в альбомном режиме в iPad 10. Apple потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это лучший выбор для пользователей iPad. Похоже, Apple может привнести такие же изменения в дизайн и других моделей iPad, включая iPad mini 7. Согласно прошлым сообщениям, iPad mini 7 появится в продаже в конце этого года.

В этом году iPad Air будет доступен с двумя размерами дисплея - 10,9 и 12,9 дюймов. Однако OLED-модели iPad Pro также получат обновление размера экрана, предлагая чуть более крупную панель, чем нынешние модели.

#apple #ipad pro #ipad air #2024
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