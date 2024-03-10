Ценник такой, однако, доступен только для иностранных покупателей

Сначала мы были свидетелями мрачного времени, когда PS5 от Sony была доступна далеко не на всех рынках. А если какой-то счастливчик и мог её купить, то выкладывал за это в несколько раз больше её рекомендованной стоимости. Теперь наряду со стандартной версией пользователи могут приобрести вариант "Slim", а также комплект с Marvel's Spider-Man 2 всего за $399.99. Ценник такой, однако, доступен только для иностранных покупателей. Когда геймеры из России смогут получить новинку по скидке, остаётся вопросом. Что ж, может быть кто-то знает обходные пути...

Тем не менее, на Amazon, уже можно купить PlayStation 5 Slim на 100 долларов дешевле, а также получить AAA-игру, которая обычно стоит 69,99 долларов. В комплект входит более "тонкая" консоль Sony, а также код игры Spider-Man 2 и беспроводной контроллер DualSense. Имейте в виду, что игру нужно будет скачать и установить с нуля, так что в зависимости от скорости вашего интернет-соединения это может занять несколько часов. Привычного диска в комплекте нет.

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По словам Insomniac Games, Marvel's Spider-Man 2 предложит совершенно новую сюжетную линию, ещё большую карту для исследования и, конечно, новые приёмы и элементы геймплея, "которые позволят вам почувствовать, что вы проходите совершенно новую игру".