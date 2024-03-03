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AnLesha
Eurasian Times: китайские J-20 сбили 17 истребителей Rafale во время симуляционных учений
Китай похвастался победой своих истребителей над французскими Rafale со счётом 17:0

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Пекин заявил, что в ходе симуляционных учений китайскими истребителями J-20 были сбиты 17 истребителей Rafale. При этом Китай не потерял ни одного J-20. Китайский пилот из авиагруппы "Ван Хай", входящей в состав Восточного командования НОАК, вместе со своими коллегами заявил, что сбил истребители Rafale в ходе учений ещё в 2020 году.

Симуляционные учения

Военные симуляторы или военные игры - это искусственная среда, в которой проверяются боевые теории для разработки тактических и стратегических решений для превосходства в реальном бою. Симуляторы воспроизводят полёт истребителя, работу органов управления, влияние других систем самолёта и реакцию истребителя на внешние факторы, такие как плотность воздуха, турбулентность, сила ветра, облачность, осадки и т. д. Они используются для подготовки пилотов не задействуя настоящие боевые самолёты.

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Хотя такие симуляторы подвергаются критике со стороны экспертов из-за их приблизительного характера и неспособности воспроизвести неопределённость реальной войны, они по-прежнему необходимы военным для обучения без участия в реальных боевых действиях.

Более того, не все ситуации могут быть включены в симуляторы, а поскольку пилоты не имеют реальных последствий за ошибки, обучаемые могут в итоге недорабатывать. Это может привести к тому, что результаты симуляции не будут соответствовать результатам реального боевого сценария, где ставки гораздо выше, и пилоту придётся учитывать непредвиденные обстоятельства.

J-20 против Rafale

J-20 - истребители пятого поколения, и, в отличие от своих французских собратьев, они обладают технологией "стелс", чтобы остаться незамеченными. Истребители Rafale могут быть обнаружены на радаре J-20 раньше, что означает, что китайские истребители могут иметь преимущество над "Рафалями" в реальном бою. Именно таким образом J-20 могли уничтожить 17 Rafale во время симуляционных учений.

Хотя о китайских самолётах J-20 известно не так много, одной из важных особенностей J-20 является его радар с активной фазированной антенной решёткой, считающийся одной из самых передовых радарных технологий в мире. Кроме того радар J-20 оснащён инфракрасной или электрооптической системой обнаружения, что обеспечивает пилоту J-20 360-градусный охват воздушного пространства.

Эксперт ВВС Индии, беседовавший с изданием EurAsian Times, сказал, что ВВС НОАК, возможно, поставили симуляцию таким образом, чтобы оснастить свой самолёт J-20 всеми критическими достоинствами. Это то, что невозможно в реальном бою.

Но, опять же, таким симуляциям нельзя доверять в полном объёме, и они будут сильно отличаться от реальной воздушной схватки между J-20 и Rafale. Несмотря на то, что J-20 рекламируются как стелс-самолёты пятого поколения, их главный недостаток заключается в том, что они не прошли боевую проверку, как французские Rafale.

Китайский эксперт по военной авиации Фу Тяньшао в беседе с китайским государственным СМИ Global Times заявил, что по общим возможностям J-20 превосходят западные боевые самолёты предыдущего поколения.

"Если эти предположения верны, то учения ещё раз продемонстрировали значительное преимущество J-20 над самолётами предыдущего поколения. Это объясняется превосходными возможностями J-20 в области скрытности, ситуационной осведомлённости, манёвренности и вооружения", - говорит китайский эксперт.

Фу также подчеркнул, что настойчивое стремление Пекина приблизить текущие военные игры к реальным боевым действиям может принести дивиденды в будущих конфликтах. "Нынешняя подготовка Китая ориентирована на реальные боевые действия, и если J-20 сможет добиться подавляющего преимущества в имитационных боях, то и в реальном бою он будет действовать так же".

В целом, индийские авиационные эксперты считают, что хотя J-20 могут иметь преимущество над французскими Rafales на бумаге, однако истребители Rafale прошли боевые испытания и считаются одними из самых мощных многоцелевых истребителей в мире на сегодняшний день."

#китай #j-20
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