Значительное повышение цен ожидается на новые iPad Pro с OLED панелями

Ожидается, что в следующем месяце Apple выпустит iPad Pro с OLED-дисплеями и множеством новых изменений и функций на передней панели. Однако вместе с грядущими нововведениями Apple повысит и цену устройств. Ранее ходили слухи, что OLED-версии iPad Pro могут стоить столько же, сколько новые MacBook Pro. Похоже, слухи оказались в какой-то степени правдой, поскольку Apple намерена значительно поднять цены на OLED-модели iPad из-за обновлённой технологии дисплея.

Apple планирует поднять цены на OLED-модели iPad Pro: от 1500 долларов за 11-дюймовую и 1800 долларов за 13-дюймовую модель.

реклама

В своем последнем отчёте Omdia приводит дорожную карту перехода Apple на OLED-дисплеи. Среди устройств, которые будут модернизированы с помощью новой технологии, - 20,3-дюймовое складное устройство, которое может стать будущей итерацией MacBook. В отчёте также говорится, что Apple обновит модели iPad Air и iPad mini в 2026 и 2027 годах соответственно. Вместе с тем издание делится информацией о стоимости панелей 11- и 13-дюймовых OLED-моделей iPad Pro.

Так, цена 11-дюймовой OLED-панели для iPad Pro будет находиться на уровне 280-290 долларов, а 13-дюймовая матрица будет стоить от 380 до 390 долларов. Потенциально это может стать причиной значительного повышения цен на iPad Pro.

Цифры, которыми поделилась Omdia, соответствуют предыдущим сообщениям The Elec, а это значит, что цена OLED iPad Pro может достигать 1500 долларов за 11-дюймовую модель и 1800 долларов за 13-дюймовую. Несмотря на то, что повышение цены является значительным, ещё предстоит выяснить, сможет ли Apple оправдать его для конечного пользователя.