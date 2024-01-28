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По словам генерального директора Алессандро Эрколани, батарея Skynex, построенная в Италии итальянской дочерней компанией Rheinmetall Italia, была доставлена на Украину 31 декабря в рамках сделки, финансируемой правительством Германии, и в настоящее время находится в эксплуатации.
По контракту стоимостью около 160 миллионов евро (174 миллиона долларов), который был подписан в декабре 2022 года, вторая батарея будет поставлена в марте этого года. Запущенный восемь лет назад Skynex ранее был продан Катару, в декабре прошлого года Румыния подписала контракт на поставку двух батарей, а Австрия приобрела семь.
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Это заявление ставит систему в один ряд с другими оборонными продуктами, чей авторитет повысился после развертывания на Украине, от турецких беспилотников Bayraktar до американской ракетной установки HIMARS.
Эрколани сообщил, что в ближайшие недели будут заключены новые контракты на поставку Skynex с одним из государств Ближнего Востока и одним из членов НАТО. "Нам сказали, что Skynex хорошо работает в Украине, и отзывы для дальнейшего совершенствования системы будут очень важны", - сказал он. "Качество продукта должно быть наилучшим, потому что вы знаете, что его реально будут использовать", - добавил он.
Skynex - это эволюция системы Sky Guard, которая была продана в 60 стран, и включает в себя радар с дальностью действия 50 км, командный пункт и четыре пушки, каждая из которых оснащена электрооптическими датчиками и радаром слежения, способные выпускать 1000 35-мм снарядов в минуту, поражая цель на расстоянии четырех километров.
"Мы начали разрабатывать Skynex десять лет назад для борьбы с асимметричными угрозами, что означало, что комплекс был готов к использованию против современных угроз, таких как беспилотные летательные аппараты и бомбардировочные боеприпасы", - говорит Эрколани.
"Преимущество системы в том, что она была разработана для борьбы с малыми, низколетящими угрозами, и она экономически эффективна по сравнению с использованием ракеты стоимостью в миллионы, чтобы уничтожить беспилотник", - добавил он.
При приближении к цели 35-миллиметровые снаряды системы раскрываются, выбрасывая сотни маленьких вольфрамовых цилиндров, которые образуют разрушительное облако. Чтобы снаряды раскрывались в нужный момент, их скорость контролируется датчиком, когда они вылетают из ствола орудия, а электроника в стволе программирует время раскрытия снаряда соответствующим образом.
Австрия станет первым клиентом, заказавшим радар с активной электронно-сканирующей решеткой, который Rheinmetall Italia предлагает в комплекте с системой, а ближневосточный клиент раздумывает над тем, стоит ли интегрировать в систему ракеты для дополнительного уровня защиты.