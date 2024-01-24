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Первый шаг в 6-е поколение
Пентагон официально одобрил программу B-21 Raider, новейшего стелс-бомбардировщика ВВС США 6 поколения, для начала серийного производства, подтвердил сегодня главный чиновник Пентагона по закупкам.
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Производство идёт параллельно с продолжающимися испытаниями первых экземпляров. Это свидетельствует о том, что самолёт уже готов, однако, сейчас проводится финишная "шлифовка".
Более подробная информация о стоимости контракта и сроках поставки была предоставлена не сразу. О начале производства бомбардировщика впервые сообщило агентство Bloomberg.
Бомбардировщик B-21 Raider, который должен заменить B-2 Spirit и B-1 Lancer, оснащённый ядерным оружием, предназначен для дальних полётов и обладает технологиями радиолокационной малозаметности, которые помогут ему проскользнуть через вражескую противовоздушную оборону. ВВС США заказали как минимум 100 таких бомбардировщиков. Их планируется ввести в эксплуатацию к середине 2020-х годов.Пентагон заключил контракт на "неспешное" производство с первым полётом самолёта, который состоялся в ноябре и за которым последовал ещё как минимум один испытательный полёт на базе ВВС Эдвардс. Однако руководители компании Northrop Grumman, создающей бомбардировщик, давно предупреждали, что ранние партии могут оказаться невыгодными для компании из-за инфляции.
"Как сообщили ВВС США, B-21 Raider поступил в серийное производство. Наша команда получила контракт после того, как B-21 вышел на лётные испытания в рамках базового графика программы. Наш испытательный образец продемонстрировал готовность к серийному производству, выполнив все предъявленные требования", - говорится в заявлении Northrop Grumman."Будучи первым в мире самолётом шестого поколения, B-21 формирует основу будущего для воздушной мощи США, открывая новую эру возможностей благодаря передовой интеграции сенсоров и оружия, а также быстрой модернизации, чтобы опережать развивающиеся угрозы", - добавила компания.
Оборонный подрядчик должен представить отчёт о доходах за 2023 год до 25 января, где инвесторы, вероятно, также будут ждать новостей о МБР LGM-35A Sentinel, другой программе ядерной модернизации компании, которая, как сообщили официальные лица на прошлой неделе, столкнулась с "критическим" снижением расходов.