Кажется, умный снаряд под названием "Дрель" всё-таки "просверлит" дыры в украинской бронетехнике

Умный боеприпас "Дрель" всё же появится на СВО

Несколько дней назад российская оружейная корпорация "РОС-ТЕХ" сообщила агентству ТАСС, что кассетная авиационная бомба "Дрель" запущена в серийное производство.

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Впервые информация о вышеупомянутой бомбе появилась в 2016 г. Планировалось, что эти бомбы будут запущены в производство в 2021 г., но разработка умной бомбы "Дрель", о которой мы подробно писали в нашем материале, оказалась не так проста.

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Конструкция "Дрели" с повышенной дальностью примененияНачало спецоперации на Украине продемонстрировало некоторые несовершенства в российском вооружении. Российская промышленность разрабатывала интересные виды вооружений, но, как это бывает, либо цена была слишком большой, либо бюрократия ставила на них крест, либо руководители по старинке, не понимали возможностей нового оружия. Одной из "жертв" российской бюрократии и принципа, согласно которому "неизвестное лучшее" - враг достижимого "хорошего", стала умная бомба "Дрель".

Бомба "Дрель" была разработана с использованием технологий малозаметности, благодаря чему её трудно обнаружить радарам ПВО. Для наведения бомбы используется российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС (гораздо более помехозащищённая, чем известная американская GPS).

Кассетная бомба "Дрель" содержит 15 самонаводящихся суббоеприпасов, спускаемых на парашюте СПБЭ-К. Эти небольшие ракеты наводятся на танки, элементы системы ПВО или другую технику. Суббоеприпасы устремляются к целям

Наведение осуществляется за счёт головки самонаведения, характеристики которой пока не были раскрыты, но можно предположить, что она использует оптический (видимый + ИК) диапазон длин волн, а также имеет хоть и примитивный, но всё же искусственный интеллект, который используется для поиска и распознавания целей. На случай, если ракеты не найдут подходящие цели, они оснащены механизмом самоуничтожения спустя некоторое время.

Сложная судьба

Бомба "Дрель" предназначена для применения с помощью новых истребителей Су-57, а также старых Су-34 и Су-24 , её дальность полёта составляет 30 км. По мнению специалистов российского МО, этого было слишком мало, и они приостановили разработку.

Внешний вид менее дальнобойной версии

Уже во время СВО причиной, застопорившей проект "Дрель", стала идея дооснастить имевшиеся на вооружении кассетные бомбы РБК-500 модулем планирования и коррекции (УМПК), и при дальности применения около 60 км это должно было быть хорошим оружием. Однако, возможности этих бомб оказались хуже ожидаемых, часто происходили сбои в системе запуска, поэтому РБК-500 с УМПК оказалась ненадёжным оружием.

В этих условиях, после почти двух лет спецоперации, о проекте "Дрель" снова вспомнили. Видимо, после не очень удачных опытов с УМПК РБК-500, Россия пришла к выводу, что, несмотря на недостатки "Дрели", она может быть не идеальным, но полезным оружием, и его отправили его в производство.

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Для ВСУ это не очень хорошая новость, поскольку полутонная бомба "Дрель" - это смертоносное оружие, которое даст российской авиации (бомбардировщикам Су-34 и Су-24, многоцелевым бомбардировщикам Су-30) современный, эффективный и разрушительный инструмент для поражения наземных целей, в том числе, например, для атаки движущихся колонн украинской бронетехники.