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AnLesha
Программа поддержки малоимущих во Франции включает 40 евро в месяц за аренду электромобиля
С января 2024 года люди с низкими доходами во Франции могут арендовать электромобили по цене от 40 евро в месяц

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В прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон вступил в предвыборную кампанию с обещанием создать программу «социальной аренды автомобилей». Теперь правительство выполняет это предвыборное обещание.

Любой человек с низким доходом должен иметь возможность недорого арендовать электромобиль с января 2024 года. Желающие уже могут зарегистрироваться на соответствующей онлайн-платформе.
Аренда имеющихся там электромобилей должна стоить от 40 евро в месяц – без страховки. Для более мощных моделей электромобилей сумма может увеличиться до 100 или даже 150 евро в месяц.

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Чтобы иметь возможность реализовать эту программу, французское государство платит автопаркам до 13 000 евро за каждый арендованный автомобиль. Контракты должны заключаться на три года и затем могут быть продлены.

Первоначально предложение будет ограничено. В 2024 году возможно взять в аренду от 20 000 до 25 000 машин. Однако в ближайшие годы планируется расширение.

Так как же выглядит "малоимущий" европеец? Желающий воспользоваться предложением должен зарабатывать не более 15 400 евро в год (примерно 1 527 555 рублей). Именно такой доход позволяет относить гражданина к малоимущим. Ещё одно требование — люди должны проживать на расстоянии не менее 15 километров от места работы или проезжать более 8000 километров в год.

С одной стороны, причина «социальной аренды» заключается в том, что Франция хочет использовать программу для сокращения выбросов парниковых газов. Кроме того, следует поддержать европейский автопром, особенно французских производителей.

На площадке будут представлены электромобили таких компаний, как Renault, Peugeot и Citroen, а также Opel и Fiat. Говорят, что самым дешёвым предложением является Renault Twingo E-Tech за 40 евро в месяц. По данным СМИ, Citroen С3 будет доступен в аренду за 54 евро в месяц.

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Франция хочет поддержать европейский и французский автопром ещё одной мерой. Экологический бонус для электромобилей скоро перестанет распространяться на электромобили китайских производителей или автомобили, произведённые в Азии.

#электромобили #европа #льготы
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