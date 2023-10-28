Как сообщают представители военной промышленности, основным вооружением истребителей 6-го поколения станут миниатюрные ракеты

На прошедшем недавно мероприятии по проекту CW ITP (Complex Weapons Innovation Technology Partnership) западные военные компании отметили возрастающий спрос на "компактные и мини-ракеты" (compact and mini missiles) и связывают его со скорым принятием на вооружение самолётов шестого поколения.

Директор MBDA по перспективным системам Бруно Верзотти отметил, что "на поле боя используются как мощные, так и небольшие ракеты. В последнее время, спрос на маленькие ракеты увеличивается, и это хорошая возможность для развития промышленности. Миниатюрные ракеты смогут применяться в самолётах шестого поколения, так как размер внутренних отсеков для них (самолётов) является критичным аспектом".

реклама

Директор по инжинирингу MBDA Ричард Врей также рассказал об усилиях по "миниатюризации" технологий с целью экономии пространства во внутренних отсеках вооружения самолётов шестого поколения. "Мы должны увеличить дифференциацию системы. Например, мы должны иметь возможность интегрировать самый большой двигатель или максимизировать пространство для вооружения. Миниатюризация будет важным аспектом", - сказал он.

В ITP CW также затронули гиперзвуковые технологии, хотя представитель MBDA заявил, что в настоящее время между Великобританией и Францией нет "определенного сотрудничества" в области гиперзвуковых технологий. "Мы можем пойти разными путями, но мы все равно выиграем от использования технологий гиперзвука, который должен рассматриваться как дополнение к сверхзвуковому вооружению, а не как его замена. Скорость - это атрибут, который мы хотим использовать для решения сложных задач, поэтому CW ITP - это отличное место, чтобы начать рассматривать эту проблему".

Перед делегатами мероприятия также выступил заместитель директора французского агентства AID бригадный генерал Николя Кордье-Лаллуэ, который рассказал о том, что "недорогие гражданские технологии оказывают очень сильное влияние на поле боя" (видимо, имея ввиду гражданские беспилотники, которые массово применяются в зоне СВО обеими сторонами конфликта, а также систему спутниковой связи Starlink). Кроме того он отметил перспективы использования квантовых технологий и искусственного интеллекта, а также оружия направленной энергии.

"Мы должны быть готовы к конфликтам в гораздо большем количестве областей, чем раньше, и мы должны подготовить технологии для этого", - добавил Кордье-Лаллуэ, упомянув операции в космосе и под водой.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Официальные лица также рассказали о следующем "динамическом вызове" CW ITP на 2024 год, который будет "вдохновлён природой". В частности, речь может идти о технологии роя для ракет и беспилотников, применении искусственного интеллекта, а также биомимикрии, т.е. маскировке средств поражения под природные объекты.