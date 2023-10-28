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AnLesha
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
Как сообщают представители военной промышленности, основным вооружением истребителей 6-го поколения станут миниатюрные ракеты

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На прошедшем недавно мероприятии по проекту CW ITP (Complex Weapons Innovation Technology Partnership) западные военные компании отметили возрастающий спрос на "компактные и мини-ракеты" (compact and mini missiles) и связывают его со скорым принятием на вооружение самолётов шестого поколения.

Директор MBDA по перспективным системам Бруно Верзотти отметил, что "на поле боя используются как мощные, так и небольшие ракеты. В последнее время, спрос на маленькие ракеты увеличивается, и это хорошая возможность для развития промышленности. Миниатюрные ракеты смогут применяться в самолётах шестого поколения, так как размер внутренних отсеков для них (самолётов) является критичным аспектом".

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Директор по инжинирингу MBDA Ричард Врей также рассказал об усилиях по "миниатюризации" технологий с целью экономии пространства во внутренних отсеках вооружения самолётов шестого поколения. "Мы должны увеличить дифференциацию системы. Например, мы должны иметь возможность интегрировать самый большой двигатель или максимизировать пространство для вооружения. Миниатюризация будет важным аспектом", - сказал он.

В ITP CW также затронули гиперзвуковые технологии, хотя представитель MBDA заявил, что в настоящее время между Великобританией и Францией нет "определенного сотрудничества" в области гиперзвуковых технологий. "Мы можем пойти разными путями, но мы все равно выиграем от использования технологий гиперзвука, который должен рассматриваться как дополнение к сверхзвуковому вооружению, а не как его замена. Скорость - это атрибут, который мы хотим использовать для решения сложных задач, поэтому CW ITP - это отличное место, чтобы начать рассматривать эту проблему".

Перед делегатами мероприятия также выступил заместитель директора французского агентства AID бригадный генерал Николя Кордье-Лаллуэ, который рассказал о том, что "недорогие гражданские технологии оказывают очень сильное влияние на поле боя" (видимо, имея ввиду гражданские беспилотники, которые массово применяются в зоне СВО обеими сторонами конфликта, а также систему спутниковой связи Starlink). Кроме того он отметил перспективы использования квантовых технологий и искусственного интеллекта, а также оружия направленной энергии.

"Мы должны быть готовы к конфликтам в гораздо большем количестве областей, чем раньше, и мы должны подготовить технологии для этого", - добавил Кордье-Лаллуэ, упомянув операции в космосе и под водой.

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Официальные лица также рассказали о следующем "динамическом вызове" CW ITP на 2024 год, который будет "вдохновлён природой". В частности, речь может идти о технологии роя для ракет и беспилотников, применении искусственного интеллекта, а также биомимикрии, т.е. маскировке средств поражения под природные объекты.

#оружие #ракеты #военная техника #вооружение #вооружение сша #истребители 6 поколения
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Mallory
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Eppius
15:21
Некоторые наши аналитеги возлагали большие надежды на этого спикера )) Там все одинаковые, все хотят отстоять право омерики быть паханом планеты земля. Они все будут еще очень долго сопротивляться.
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