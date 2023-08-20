В связи с регистрацией "Группы Вагнер" в Беларуси, как образовательного учреждения, интернет наполнился соответствующими мемами

Недавно ЧВК "Вагнер" зарегистрировала в Беларуси юридическое лицо под названием ООО "Группа Вагнер". Как ни странно, расположение ООО совпадает с дислокацией полевого лагеря ЧВК "Вагнер". Официально юрлицо занимается образовательной деятельностью. В связи с этим в сети успели появиться мемы, обыгрывающие эту ситуацию.

Так, пользователи уже предложили список кандидатов на номинацию "Учитель года". Как ни странно у всех кандидатов одно лицо, разные лишь образы.



Телеграм-каналы бодро подхватили тренд, и соответствующие мемы теперь собирают тысячи реакций пользователей.

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В роли номинантов представлены образы Евгения Пригожина, когда он выполнял задачи в африканских странах. Данные фотографии долгое время не афишировались, однако они попали в сеть после проведения обысков в офисе и особняке главы ЧВК "Вагнер" сотрудниками МВД.

Шутки шутками, однако "музыканты" действительно проделали колоссальную работу по обучению личного состава вооружённых сил Республики Беларусь. После возвращения всех "Вагнеровцев" из отпусков, часть сотрудников будет переброшена в Африку. О дальнейших планах по продолжению действий на Украине пока официально не сообщалось.