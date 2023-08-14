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Microsoft подтверждает, что сообщение о ремейке Final Fantasy 7 было ошибкой, а не дразнилкой
В итоге игра "недоступна на Xbox".

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В Xbox подтвердили, что сообщение о праздновании Дня отца, размещённое в бразильской социальной сети, в котором фигурировала игра Final Fantasy 7 Remake, было опубликовано по ошибке и "включало игру, недоступную на Xbox".

Вчера бразильская учётная запись Xbox компании Microsoft на сайте X, ранее называвшемся Twitter, опубликовала сообщение, посвящённое Дню отца, в котором были изображены знаменитые папы из различных видеоигр Xbox, а также ещё один человек: Барретта из Final Fantasy 7 Remake.

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Сообщение было быстро удалено, что заставило поклонников предположить, что, возможно, игра была включена в список в качестве тизера для её появления на консолях Xbox. Но хотя это может произойти в будущем, компания Xbox подтвердила изданию Eurogamer, что сообщение было сделано по ошибке.

"Изображение было размещено по ошибке и удалено, поскольку оно включало игру, недоступную на Xbox", - заявил представитель Microsoft. Тем не менее, появление игры на консолях Xbox - не такая уж надуманная идея. Несмотря на то, что в настоящее время на Xbox доступны лишь несколько игр из этой серии, Final Fantasy 14 будет выпущена на консолях Xbox в следующем году. Об этом было объявлено на Final Fantasy 14 Fan Fest в Лас-Вегасе в прошлом месяце из уст главы Xbox Фила Спенсера и генерального директора Square Enix Такаши Кирю. Тогда же Кирю отметил, что на платформу выйдут и другие игры - мы пока не знаем, какие именно и когда.

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#microsoft #игры #видеоигры #final fantasy 7 #final fantasy 7 remake
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