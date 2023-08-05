Солнечная буря впервые в истории наблюдений обрушилась одновременно на Землю, Луну и Марс. Космические аппараты зафиксировали невероятную вспышку и воздействие радиации на планеты

Впервые одновременно зафиксированы последствия массивной солнечной вспышки на Земле, Луне и Марсе. Данные предоставляют информацию о том, насколько различны последствия выбросов корональной массы для трёх небесных тел.

Земля особенно хорошо защищена от заряженных частиц Солнца благодаря сравнительно плотной атмосфере и относительно сильному магнитному полю. Тонкая атмосфера Марса и слабое магнитное поле по-прежнему обеспечивают приличный защитный экран.Тем временем на Луне дела обстоят совсем плохо, у неё нет ни атмосферы, ни магнитного поля, заслуживающего упоминания. Таким образом, космическое излучение почти беспрепятственно попадает на спутник Земли.

Опасность космических лучей

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Европейское космическое агентство проанализировало последствия солнечной вспышки и объяснило, как космические лучи могут повлиять на пилотируемые миссии на Марс и Луну.

Астронавты подвергаются риску острой лучевой болезни, если они подвергаются дозе облучения 700 миллигрей (0,7 грей). По подсчетам ЕКА, астронавты, получившие дозу 10 Грей, не проживут и 2 недель.

Доза радиации на Земле, Луне и Марсе

От выброса корональной массы на земную поверхность была зарегистрирована ничтожно малая доза радиации, на околоземной орбите измерительный прибор CROPIS зафиксировал около 10 миллигрей.

На орбите Луны показатель составлял 31 миллигрей. Китайский марсоход «Чанъэ-4» зафиксировал 17 миллигрей на поверхности Луны. Зонд ExoMars зафиксировал 9 миллигрей на орбите Марса, а марсоход Curiosity измерил 0,3 миллигрея на поверхности Марса. Стоит упомянуть, что само это историческое событие случилось ещё в октябре 2021 года, но подробности стали известны только сейчас.