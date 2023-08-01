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Эксперты подсчитали сумму биткоин-донатов для Украины
CoinDesk со ссылкой на отчёт аналитической компании Crystal Blockchain сообщает, что Украина получила более $225 млн в криптовалютах

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Криптовалюты — неотъемлемая часть современных боевых действий. Это было очевидно и в преддверии спецоперации России в Украине, но теперь стало ясно как никогда. Обе стороны конфликта пытаются использовать биткоин и другие цифровые валюты в качестве средства финансирования своих кампаний.

По информации Crystal Blockchain, с конца февраля 2022 года пользователи криптовалюты пожертвовали Украине $225 млн. Использование криптовалют позволило купить необходимые ресурсы, такие как оружие, боеприпасы и медикаменты. Для сравнения, для российских военных активисты собрали несколько миллионов.

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К 10 марта 2022 года Украина получила более 48 000 криптовалютных пожертвований на общую сумму $37,9 млн. Среди них одно пожертвование на сумму $1,86 млн. По словам Elliptic, похоже, что эта сумма появилась в результате продажи NFT, изначально предназначенных для сбора денег для Джулиана Ассанжа.

Миллионы долларов в цифровых монетах также получила Come Back Alive, украинская неправительственная организация, поддерживающая военных. 24 февраля платформа Patreon объявила, что заблокировала страницу Come Back Alive за нарушения политики, связанные с её военной деятельностью.

Ещё одно большое пожертвование случилось в марте прошлого года: организация UkraineDAO выставила на аукцион NFT украинского флага за $6,5 млн в ETH. Это 10-я по величине продажа NFT за всё время. Совсем недавно в Украину вложился известный криптодонатер. Основатель Polkadot Гэвин Вуд пожертвовал правительству около $5,8 млн в криптовалюте DOT.

Помимо Polkadot, правительство также принимает пожертвования в биткоине, Ethereum, NSDT и даже Dogecoin. Страна получила CryptoPunk NFT на сумму более $200 000. Более половины активов приходится на биткоин и Ethereum, причем вторая криптовалюта преобладает.

Не только Украина использует криптовалюты в текущем конфликте. Россия планирует применять биткоин, чтобы обойти жесткие международные санкции. Правительство хорошо осознаёт большое значение цифровых активов. К сожалению, благодаря большому успеху кампаний по сбору средств в криптовалюте, активизируются и мошенники. По данным Elliptic, существует целый ряд мошеннических действий, связанных с поддержкой обеих сторон конфликта. В последние годы киберпреступники похищают всё большие суммы криптовалют.

Последний анализ Crystal Blockchain, известной разведывательной организации по блокчейну, показывает удивительную солидарность, проявленную к Украине во всём мире. «Это самый значительный сбор средств в криптовалюте в современной истории и отражает глобальную солидарность с Украиной в эти трудные времена», — объявила компания.

В июне прошлого года пожертвования в криптовалюте составили $135 млн. Но это еще не всё: Украина продолжает получать постоянную поддержку от криптоэнтузиастов по всему миру. Ежемесячные пожертвования с мая 2022 года остаются относительно стабильными на уровне около $10 млн.

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