Одна из передовых американских военных компаний не будет разрабатывать истребитель шестого поколения для ВВС США

Компания Northrop Grumman не будет участвовать в тендере по программе ВВС по созданию истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance в качестве генерального подрядчика, заявила в четверг исполнительный директор Кэти Уорден.

Однако Northrop Grumman заинтересована в том, чтобы выступать в качестве поставщика для других участников тендера по программе NGAD, сообщила Уорден аналитикам в ходе телефонного разговора о финансах.

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В мае ВВС США объявили о том, что они направили промышленности засекреченный запрос на заключение контракта на проектирование и разработку NGAD, что положило начало процессу выбора компании, которая займется созданием перспективного истребителя, который заменит F-22 Raptor.

В четверг Уорден сказал, что ранее Northrop "молчала" о своих планах в отношении NGAD, но теперь сообщила ВВС, что не станет участвовать в качестве основного исполнителя.

"Мы сохраняем дисциплинированность в оценке программ", - сказал Уорден. "Программ, в которых, как мы считаем, мы хорошо позиционированы, имеем зрелые предложения, и где деловая сделка отражает соответствующий баланс риска и вознаграждения как для заказчика, так и для промышленной базы".

По словам Уордена, Northrop Grumman может принять участие в отдельной программе NGAD ВМС, которая в называется F/A-XX.

"У нас есть и другие возможности, которые мы рассматриваем", - сказал Уорден, отвечая на вопрос о программе F/A-XX. "На данный момент я не буду раскрывать, в чём именно они заключаются, пока не появится немного больше информации по другим программам. Но можно предположить, что если мы сочтём, что у нас есть хорошие возможности, а правительство должным образом сбалансирует риск и финансирование, то мы будем работать именно над этой программой".

Дэйв Кеффер, финансовый директор Northrop Grumman, также сообщил, что во втором квартале испытатели успешно протестировали некоторые системы B-21 Raider, и этот стелс-бомбардировщик всё ещё находится на пути к своему первому полёту в 2023 году.

По словам Кеффера, Northrop ожидает, что после первого полёта ВВС заключат первый контракт на начальное производство B-21.