По сообщениям Пентагона, российские истребители уже в шестой раз за месяц препятствуют полётам американских БПЛА над Сирией

Отстрел тепловых ловушекСША заявили, что в среду российский истребитель выпустил сигнальные ракеты и сбил другой американский дрон в воздушном пространстве Сирии. Это стало продолжением серии беспокоящих Пентагон манёвров, которые, по словам США, усиливают напряжённость в отношениях России и США.

"Это уже шестой инцидент в этом месяце и второй за последние 24 часа", - заявили США, сообщив, что российские военные самолеты пролетали в опасной близости от американских пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, подвергая риску экипажи и самолеты и вызывая вопросы о том, какие ответные действия могут предпринять США. Су-35 отстреливает ракеты. Изображение в ИК-диапазоне

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Представители США подтвердили, что в результате удара сигнальной ракетой был поврежден беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Военные утверждают, что российский самолёт повредил американский беспилотник: "Русские сбили ещё один наш беспилотник сигнальными ракетами".

В ходе инцидентов, произошедших за последние два дня, российские военные самолеты выпустили осветительные ракеты, которые поразили американские беспилотники MQ-9 Reaper. Во вторник сигнальные ракеты повредили пропеллер беспилотника, а в среду попали в один из беспилотников.

Фрагмент видео, опубликованного пентагоном

В предыдущих инцидентах российские истребители перехватывали американские самолеты на опасно близком расстоянии, в том числе был один случай с пилотируемым самолетом, который, по словам США, поставил под угрозу жизнь четырёх американских членов экипажа.

В России же заявили, что за последние сутки самолеты возглавляемой США коалиции в Сирии 10 раз нарушили протоколы деконфликтинга с Россией, что и послужило вылетом российских истребителей на перехват.