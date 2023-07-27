В течение многих лет исследователей озадачивал тот факт, что температура солнечной короны превышает 1 млн. градусов Цельсия, в то время как на её поверхности поддерживается температура около 6 000 градусов Цельсия

Новые данные свидетельствуют о том, что виновником значительных расхождений в показаниях солнечной температуры, полученных с поверхности и короны звезды, может быть не что иное, как солнечные магнитные волны. Предполагалось, что раскалённая внешняя атмосфера Солнца, известная как корона, должна быть гораздо холоднее поверхности небесного тела, однако на самом деле ситуация полностью противоположна.

Наблюдения, проведённые космическим аппаратом Solar Orbiter, пролили свет на возможное объяснение этого явления после того, как прибор Extreme Ultraviolet Imager (EUI), предназначенный для регистрации высокоэнергетического ультрафиолетового излучения, испускаемого Солнцем, обнаружил на поверхности Солнца мелкомасштабные быстро движущиеся магнитные волны.

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"В течение последних 80 лет астрофизики пытались решить эту проблему, и теперь появляется всё больше доказательств того, что корона может нагреваться магнитными волнами, - говорит Том Ван Дорселаер, профессор физики плазмы из Левенского католического университета (Бельгия) и один из авторов исследования.

"Эти быстро колеблющиеся волны генерируют огромное количество энергии, что, согласно существующим расчетам, может объяснить нагрев короны". Хотя ранее ученые уже обнаруживали более медленные магнитные волны, их оказалось недостаточно для объяснения резкого разброса температур между поверхностью Солнца и его короной.

"Поскольку наши результаты указывают на ключевую роль быстрых колебаний в корональном нагреве, мы посвятим большую часть нашего внимания проблеме обнаружения более высокочастотных магнитных волн с помощью EUI", - заявил учёный.

Запущенный в феврале 2020 года аппарат Solar Orbiter позволит получить самые близкие изображения Солнца. Хотя телескопы на Земле могут получать изображения Солнца с более высоким разрешением, наземные телескопы не могут изучать крайнюю ультрафиолетовую часть спектра солнечного света, поскольку атмосфера Земли отфильтровывает эти частоты.