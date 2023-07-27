Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Учёные выяснили, почему солнечная корона гораздо горячее, чем поверхность звезды
В течение многих лет исследователей озадачивал тот факт, что температура солнечной короны превышает 1 млн. градусов Цельсия, в то время как на её поверхности поддерживается температура около 6 000 градусов Цельсия

реклама

Новые данные свидетельствуют о том, что виновником значительных расхождений в показаниях солнечной температуры, полученных с поверхности и короны звезды, может быть не что иное, как солнечные магнитные волны. Предполагалось, что раскалённая внешняя атмосфера Солнца, известная как корона, должна быть гораздо холоднее поверхности небесного тела, однако на самом деле ситуация полностью противоположна.

Наблюдения, проведённые космическим аппаратом Solar Orbiter, пролили свет на возможное объяснение этого явления после того, как прибор Extreme Ultraviolet Imager (EUI), предназначенный для регистрации высокоэнергетического ультрафиолетового излучения, испускаемого Солнцем, обнаружил на поверхности Солнца мелкомасштабные быстро движущиеся магнитные волны.

реклама

"В течение последних 80 лет астрофизики пытались решить эту проблему, и теперь появляется всё больше доказательств того, что корона может нагреваться магнитными волнами, - говорит Том Ван Дорселаер, профессор физики плазмы из Левенского католического университета (Бельгия) и один из авторов исследования.

"Эти быстро колеблющиеся волны генерируют огромное количество энергии, что, согласно существующим расчетам, может объяснить нагрев короны". Хотя ранее ученые уже обнаруживали более медленные магнитные волны, их оказалось недостаточно для объяснения резкого разброса температур между поверхностью Солнца и его короной.

"Поскольку наши результаты указывают на ключевую роль быстрых колебаний в корональном нагреве, мы посвятим большую часть нашего внимания проблеме обнаружения более высокочастотных магнитных волн с помощью EUI", - заявил учёный.

Запущенный в феврале 2020 года аппарат Solar Orbiter позволит получить самые близкие изображения Солнца. Хотя телескопы на Земле могут получать изображения Солнца с более высоким разрешением, наземные телескопы не могут изучать крайнюю ультрафиолетовую часть спектра солнечного света, поскольку атмосфера Земли отфильтровывает эти частоты.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #солнце #открытия
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NASA выбрало компанию Lockheed Martin для создания ядерной ракеты, которая отправит людей на Марс
Корабль компании SpaceX Starship может заменить МКС в качестве космической станции
Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил горячие молодые звезды, которые сейчас активно набирают массу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
11
Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
6
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
1
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
8
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
6
Украина получит уникальный нано-дрон Black Hornet, но ВС РФ уже готовы ко встрече с "чёрным шершнем"
+
Почему армии РФ не нужен танк «Армата» – будущее, которое оказалось далеко от реальности
7
Топовые карты RTX 4000 в США продаются на 15% дешевле рекомендованных цен
4
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
4
Активность применения «Ланцетов» растёт: появились новые кадры поражения «самоходок» ВСУ
+
Видео поражения Бредли 30мм пушкой появилось в сети - дополнительная броня не помогла
3
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
В сети появились кадры реальной локации из фильма "Лучшие в аду" - тренировочный лагерь ЧВК "Вагнер"
+
Матвиенко сравнила ЧВК «Вагнер» с «Махновцами» и против особого статуса для «вагнеровцев» в России
4
Россия строит «спящие» беспилотники «Джокер» — что это за оружие
+
В сеть попали характеристики процессоров Intel 14-го поколения с заблокированным множителем
+
Британцы показали свой новый танк для боев в городских условиях
1
Русский корабли ВМФ будут глушить GPS противника новыми установками «Пле-21»
1

Популярные статьи

"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
1
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
15
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
23
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
30
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
5
"Ядовитейший" кулер Thermalright - тест и обзор Venomous Plus
6

Сейчас обсуждают

Вадим Кудрявцев
17:48
вы просто такой же хронический рукожоп как и чимбал.собственно давно об этом из форумов знаем
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
Шершарен из Шапшеронска
17:46
Второго этапа не будет, про это даже знают Британские учёные.
В Великобритании считают, что наступление ВСУ идет по плану и оправдывает ожидания Запада
Гоогле Гооглев
17:43
Цели были озвучены, до последнего украинца
В Великобритании считают, что наступление ВСУ идет по плану и оправдывает ожидания Запада
Даниил Лавкрафт
17:38
Шиномонтаж - это хорошо.
Флагман GeForce RTX следующего поколения может получить 512-битную шину памяти
FelsheR-BAN100905
17:37
план до последнего украинца одобрен
В Великобритании считают, что наступление ВСУ идет по плану и оправдывает ожидания Запада
Сергей Седов
17:36
Хорошо, бить 24 часа на 7, на упреждение, главное есть чем бить
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
Игорь Быков
17:26
На говнопроцессорах опять выпустят, только сменил s22+ на 8gen1, на s23+, и это просто совсем другой девайс, а казалось бы только чип поменяли. Холодный, держит супер.
Samsung в недалёком будущем обещает выпустить Galaxy S23 Fan Edition
Денис Бураков
17:22
Тем временем здесь же вышла новость с тестами Remnant 2, где "даже близко не производительная" 7900хтх в 4к выдаёт ровно столько же кадров сколько и сверхпроизводительная 4090
Google обещает понижать не предназначенные для планшетов приложения в магазине Play Store
Yilec
17:18
🤝👍
Шойгу встретился в Пхеньяне с главой КНДР Ким Чен Ыном
Алексей Петрович
17:11
по цене 300к? дайте две
Google обещает понижать не предназначенные для планшетов приложения в магазине Play Store
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем