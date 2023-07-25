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Страны НАТО используют Украину для избавления от устаревшего вооружения - военный эксперт США
Американский офицер заявил, что Украина является способом утилизации устаревшего западного вооружения

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Высокопоставленный офицер артиллерии НАТО Пьер Хенрот заявил, что страны НАТО поставляют оружие на Украину с начала конфликта с Россией, но большинство из них устарело.

"Страны НАТО фактически направляют на Украину только свою устаревшую технику и пользуются возможностью пополнить вооружение своих армий техникой новых поколений. Примеров тому множество: поляки, которые наиболее привержены Украине, вплоть до того, что сами говорят о вступлении в Западную Украину, очень рано передали украинцам все свои танки советской эпохи и только что получили для польской армии первый контингент американских танков Abrams, совершенно новых и произведенных специально для них", - сказал Хенрот.

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Другие страны также поставляли списанную технику, в том числе 88 немецких танков Leopard 1, снятых с вооружения в 2003 году, и французские легкие танки AMX 10-RC, разработанные в 1970-х годах и также снятые с вооружения французской армии, добавил бывший офицер.

"Хуже всего, пожалуй, обстоят дела с поставкой Францией бронированных пехотных машин VAB (Vehicules de l'Avant Blindes) в четырехколесном варианте, которые неизменно увязают в осенней грязи. Поступившие на вооружение в 1979 году, они за последний год превратились в гроб для украинской пехоты", - пояснил эксперт.

По его словам, некоторые страны, в том числе Чехия, Словакия и Румыния, также передали Украине все свои советские истребители МиГ или Сухой. Другая проблема таких разношерстных поставок заключается в том, что запасные части и боеприпасы для такого оружия часто отличаются и несовместимы друг с другом, отметил Хенрот.

"Такое впечатление, что партнеры по НАТО избавляются от своих устаревших вооружений, которые уже законсервированы", - сказал офицер.

Однако часть западной военной помощи полезна для украинских военных, причем она хорошего качества, отметил эксперт, добавив, что это, как правило, оборудование для стрелкового оружия, бронежилеты и системы ночного видения, а также американские "Стингеры" и "Джавелин".

В то же время западные страны зачастую не имеют достаточных мощностей для производства оружия, необходимого украинским военным, отметил Хенрот.

"Страны НАТО не успевают с производством боеприпасов для артиллерии и даже для стрелкового оружия. Опять же, разнообразие калибров очень велико, это головная боль, но, прежде всего, не хватает производственных цепочек, и промышленники не желают запускать производства для действий, которые могут быстро прекратиться, а твёрдых долгосрочных контрактов от западных правительств они не получили", - пояснил эксперт.

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#украина #нато #спецоперация #западное вооружение
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