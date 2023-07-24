На Олимпиаде-2024 во Франции может появиться лазерное оружие. Не в качестве участника Игр, а в роли их защитника. В будущем система вооружения HELMA-P (High Energy Laser for Multiple Applications — Power) будет использоваться для защиты от дронов в открытом море. Система HELMA-P мощностью 2 кВт с высокой точностью поражает беспилотники на расстоянии до 1 км

ВМС Франции испытали систему лазерного оружия HELMA-P на борту эсминца Forbin в Средиземном море. По данным ВМС Франции, лазерное оружие в будущем будет использоваться для защиты от беспилотников в открытом море.

Система уже была успешно испытана на суше французской армией в 2020 и 2021 годах. В заявлении говорится, что она также доказала свою эффективность в нейтрализации вражеских беспилотников в море.

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Испытания должны способствовать дальнейшей разработке прототипа с целью интеграции HELMA-P в корабли ВМФ. Они были частью программы по борьбе с дронами, возглавляемой французским агентством по закупкам DGA.

По данным Marine Nationale, дроны могут использоваться в море для наблюдения или нападения на корабли и самолеты. Военно-морской флот активно участвует в защите от беспилотников и работает с другими армиями и ведомством по закупкам над мерами противодействия.

Эсминец Forbin, военный корабль класса Horizon, обычно несет зенитно-ракетный комплекс PAAMS с 48 ракетами, пусковую установку противокорабельной ракеты Exocet, 2 орудия калибра 76/62 мм и 2 орудия калибра 20 мм. Кроме того, эсминец оснащён 3 торпедными аппаратами и системой противоторпедной защиты.

Система защиты от дронов, разработанная Cilas, имеет 2-киловаттный лазер. Беспилотники противника массой до 25 килограммов должны обнаруживаться и сбиваться с расстояния в один километр. Однако лазер мощностью 2 кВт, вероятно, слишком слаб для уничтожения более крупных дронов или приближающихся противокорабельных ракет.

В дополнение к самому лазерному оружию в башне также находится ряд оптических датчиков, которые можно использовать для наведения на цель. Оружие управляется одним оператором.

Прототип системы HELMA-P также будет использоваться во время Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в следующем году в Париже. Спортсмены и посетители должны быть защищены от возможных атак дронов.