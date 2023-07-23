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AnLesha За пост начислено вознаграждение
У Китая появилось 2 новых гигантских тяжеловооружённых десантных корабля на воздушной подушке
Тяжеловооружённый класс «Зубр» является самым большим судном на воздушной подушке в мире. Корабль может высадить 3 основных боевых танка или 500 солдат. Оказалось, что у Китая есть ещё два таких корабля

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Ранее было известно, что в Китае имеется только 4 корабля на воздушной подушке (КнВП) класса «Зубр». Однако недавно, как сообщают СМИ, были замечены ещё два массивных КнВП. Верфь, строившая корабли класса «Зубр», находится в Крыму. Но Китай теперь может сам строить эти 57-метровые боевые корабли на воздушной подушке, возможно, готовясь к вторжению на Тайвань.

Украинские корни

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В 2009 году Китай заказал в Украине 4 КнВП класса «Зубр». Их строил производитель, верфь которого находится в Феодосии. В 2014 году у Китая было 2 таких корабля. Остальные 2 штуки были собраны в самом Китае. Предположительно компоненты для них были изготовлены в Феодосии. В 2017/2018 году 2 готовых корабля на воздушной подушке были наконец переданы ВМС Китая.

4 корабля — это относительно мало по сравнению с размером военно-морского флота Китая, который насчитывает более 215 000 человек и 340 кораблей. При регулярном использовании 2 КнВП всегда находятся в обслуживании, а 2 других готовы к использованию.

Сделано в Китае

В мае и в середине июля были замечены 2 новых корабля на воздушной подушке. Данных о том, что Китай заказывал их у стороннего производителя нет. Эксперты предполагают, что Китай построил корабли полностью самостоятельно.

У новых кораблей на воздушной подушке есть изменения в оборудовании. Они имеют более современную РЛС управления огнем вместо оптико-электронной зенитной системы наведения.

Мачта для навигационного радара и радиоантенн имеет новую опорную конструкцию, которая стала более прочной. Снаружи прикреплены дополнительные спасательные круги. Однако основная конструкция осталась прежней. По номенклатуре Китая эта модель корабля называется Type 728.

Самое большое судно на воздушной подушке в мире

Технически 3260 и 3261, вероятно, мало или совсем не будут отличаться от оригинального «Зубра». Корабль класса «Зубр» водоизмещением до 555 тонн является крупнейшим судном на воздушной подушке в мире. Это десантный корабль, который используется для доставки танков и солдат прямо к побережью и высадки на берег.

Его длина 57 метров, а ширина 25,6 метра. Поскольку это судно на воздушной подушке, максимальная осадка составляет всего 1,2 метра. 3 газовые турбины, каждая мощностью 10 000 л.с., приводят в действие 3 больших гребных винта на корме. Это позволяет развивать максимальную скорость до 117 км/ч, что очень быстро для корабля такого размера. Дальность похода составляет 560 километров. Экипаж состоит из 31 человека. Грузовой отсек занимает 400 квадратных метров. Максимальная полезная нагрузка составляет около 150 тонн. «Зубр» может перевозить 3 основных боевых танка или 10 бронемашин с 230 солдатами или 8 бронетранспортеров или до 500 солдат.

Вооружение для ударов по береговым позициям

У «Зубра» есть две пушки АК-630. Эти 6-ствольные пушки калибра 30 мм используются для противовоздушной и противокорабельной обороны. Они являются российским аналогом американской системы Phalanx. Также на борту находятся 4 пусковые установки для зенитных ракет и система отстрела ложных целей для отведения подлетающих ракет от корабля.

Также на борту находятся 2 ракетные установки. Каждая из них ведет залп из 22 140-мм ракет. Систему можно использовать для обстрела укрепленных береговых позиций. При необходимости «Зубр» может перевозить до 78 морских мин.

Возможные причины

Одной из причин того, почему Китай купил эти гигантские корабли на воздушной подушке и теперь сам их строит является возможная подготовка к битве за Тайвань. Благодаря высокой скорости судно на воздушной подушке может добраться из материкового Китая в столицу Тайваня Тайбэй за 2 часа. Быстрее туда могли добраться только воздушно-десантные войска. Однако они ограничены в оснащении, так как обычно на парашютах можно сбрасывать только легкобронированные машины.

Военные эксперты считают более реалистичным, что атаке подвергнется не Тайбэй, а более мелкие тайваньские острова. Цзиньмэнь находится недалеко от побережья Китая. Корабль на воздушной подушке может добраться до архипелага за 10 минут.

Китай может планировать быстрое завоевание островов, население которых составляет около 127 000 человек. Это будет сделано для того, чтобы продемонстрировать военную мощь и убедить остальную часть Тайваня сдаться до того, как последует полномасштабное вторжение.

Однако Китай знает, что США будут активно поддерживать Тайвань в отражении вторжения, а не только поставлять оружие. Китайско-американские отношения годами были натянутыми, и США могут ожидать возможности продемонстрировать свое господство в Тихом океане.

Имея 6 судов на воздушной подушке, Китай в настоящее время располагает самым большим действующим флотом кораблей класса «Зубр». В России до сих пор на вооружении есть только 2 таких судна. В Греции имеется 4 корабля. На момент покупки в 2000 году Греция стала первой страной НАТО, построившей корабль, спроектированный ещё в советское время.

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#китай #военная техника #вооружение #вмс #зубр #корабль на воздушной подушке
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