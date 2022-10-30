Как я хотел сделать обычный микрофон, но получился микрофон танкиста
реклама
Микрофон от своих наушников я потерял, и когда он нужен приходилось брать другие наушники и использовать в качестве микрофона, но встроенные в наушники микрофоны работают просто ужасно...
Можно было конечно взять старый микрофон уже доработанный, но отвратительное Soft-Touch покрытие...
В коробке неисправных наушников (и просто отвратительного качества) был найден подходящий подопытный, корпус микрофона конечно развалился и потерялся где-то, но меня это не пугает.
реклама
Вероятно эти наушники я раньше пытался пересобрать из более качественных динамиков, но судя по начинке и отпаянным проводам я это дело не завершил, скорее всего мне не понравился неудобный корпус.
Отпаиваю все лишнее и приступаю к упаковке микрофона.
Микрофон упаковываю в термоусадочную трубку, выглядит вполне аккуратно.
Провода от микрофона припаиваю обратно, и тут же подготавливаю провод подключения к ПК.
реклама
Собираю детали для простой схемы фантомного питания микрофона, подходящий транзистор найден, найти остальные подходящие детали не составило никакого труда.
Все собрано и зафиксировано, осталось лишь проверить в деле прежде чем собирать окончательно, вдруг что-то пошло не так...
В деле микрофон показал себя прекрасно, только есть нюанс, ПК должен быть качественно заземлен, чтобы свести уровень шума к минимуму, но это уже совершенно другая задача.
реклама
Собираю окончательно, у микрофона есть отличная подушка полностью изолирующая поверхность стола от корпуса микрофона, потому вибрация от стола не будет передана на микрофон, и это хорошо.
Технически можно сделать одновременно колонку и микрофон в одном корпусе, но мне это не нужно.
В итоге получился вполне добротный микрофон, который при этом не обязательно направлять в сторону говорящего, его чувствительности теперь достаточно чтобы просто стоять рядом на столе и воспринимать отраженный звук от поверхности стола.
На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила