За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Микрофон от своих наушников я потерял, и когда он нужен приходилось брать другие наушники и использовать в качестве микрофона, но встроенные в наушники микрофоны работают просто ужасно...

Можно было конечно взять старый микрофон уже доработанный, но отвратительное Soft-Touch покрытие...

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

В коробке неисправных наушников (и просто отвратительного качества) был найден подходящий подопытный, корпус микрофона конечно развалился и потерялся где-то, но меня это не пугает.

реклама

Вероятно эти наушники я раньше пытался пересобрать из более качественных динамиков, но судя по начинке и отпаянным проводам я это дело не завершил, скорее всего мне не понравился неудобный корпус.

Отпаиваю все лишнее и приступаю к упаковке микрофона.

Микрофон упаковываю в термоусадочную трубку, выглядит вполне аккуратно.

Провода от микрофона припаиваю обратно, и тут же подготавливаю провод подключения к ПК.

реклама

Собираю детали для простой схемы фантомного питания микрофона, подходящий транзистор найден, найти остальные подходящие детали не составило никакого труда.

Все собрано и зафиксировано, осталось лишь проверить в деле прежде чем собирать окончательно, вдруг что-то пошло не так...

В деле микрофон показал себя прекрасно, только есть нюанс, ПК должен быть качественно заземлен, чтобы свести уровень шума к минимуму, но это уже совершенно другая задача.

реклама

Собираю окончательно, у микрофона есть отличная подушка полностью изолирующая поверхность стола от корпуса микрофона, потому вибрация от стола не будет передана на микрофон, и это хорошо.

Технически можно сделать одновременно колонку и микрофон в одном корпусе, но мне это не нужно.

В итоге получился вполне добротный микрофон, который при этом не обязательно направлять в сторону говорящего, его чувствительности теперь достаточно чтобы просто стоять рядом на столе и воспринимать отраженный звук от поверхности стола.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



