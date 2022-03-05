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Недавно я восстанавливал разбитый смартфон Sony Xperia Z2, однако не все прошло гладко.

Смартфону еще нужно заменить системную плату, главный шлейф и антенный провод, найти линзу фотовспышки, если шлейф я уже заказал то все остальное уже не буду заказывать и продолжать ремонт, хотя посылка с главным шлейфом до сих пор не приехала.

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Однако когда я заказывал модуль экрана было заказано сенсорное стекло ибо оно стоит относительно дешево, расчет был на то, что я попытаюсь восстановить старый модуль экрана и в случае успеха у меня будет два рабочих модуля для смартфона.

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Посылку явно пинали и бросали, но содержимое в идеальном состоянии.

Сенсорное стекло покрыто "пленкой" с двух сторон, снять её можно без особых сложностей.

Однако я отложил сенсор в сторону и сначала взялся за крышку смартфона, антенну нужно снимать со старой крышки, а вот линзу фотовспышки я уже вряд ли найду подходящую...

Перенести антенну было не сложно, сложно было удалить остатки двухстороннего скотча заводского с антенны, собственно на этом и завершена работа над задним стеклом, пока что я не стану его приклеивать ибо это сильно усложнит последующие разборки.

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Теперь настала очередь сенсора, и с разбитым сенсором все очень плохо...

Сначала все было довольно неплохо, кусочками аккуратно я удалял разбитое стекло подогревая паяльным феном, но вскоре я понял что делаю дурную работу ведь матрица и сенсорное стекло склеены между собой.

Это называется фиаско, но я пытался, опыт получил и некоторое количество крайне острого калёного стекла.

Теперь стоит обратить внимание на ошибки, и главная моя ошибка была в том, что я не попытался разобрать старый модуль экрана на составляющие перед тем как заказывать новое сенсорное стекло, если бы я попытался разобрать то сразу бы заметил что экран приклеен намертво ко множеству осколков сенсора.

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Фактически я мог избежать лишних затрат на запчасти которые мне не нужны, впрочем, будет уроком на будущее.

Так или иначе ремонтировать модуль экрана довольно наивная идея, сэкономить вряд ли выйдет даже если сенсор не будет приклеен к матрице, ведь не стоит забывать про расходники дополнительные, пылинки и человеческий фактор во время ремонта подобного "сэндвича".

А что по поводу Sony Z2, вероятно её я так и не восстановлю окончательно, оставлю чисто для приложений и игр всяких, чтобы лишний раз не "мусорить" в своем основном смартфоне, мне говорили что Sony Z2 уже устарела и везде тормозит, но практика показывает обратное.

По расчетам полный ремонт этого смартфона у меня обходился примерно в ~70$, почему я не решил купить за эти ~70$ рабочий Sony Z2 на барахолке? Да потому что 2-3 месяца назад я не нашел ни одного доступного аппарата за такие деньги, чтобы взять и купить когда начинал этот ремонт, тем более я собирался именно отремонтировать, а не просто купить...

Еще отмечу, найти красивое объявление на всю страну и реально купить вещь это "немного" разное, к сожалению некоторые "эксперты" этого не понимают и агрессивно возмущаются что дешевле было купить на барахолке чем ремонтировать.

Сейчас да, даже в Беларуси можно найти одно объявление с Sony Z2 за ~65$ (~200 BYN) в рабочем состоянии, которое теоретически я мог бы купить будь оно месяца 2 назад доступно, и на Avito по России появилось множество объявлений за ~30$ (~3000 рублей), но кому они сейчас нужны?

В целом пока я не вижу возможным закончить ремонт Sony Z2, и покупать рабочий смысла уже нет никакого, тем более я изначально был настроен на ремонт, а не покупку рабочего смартфона.

А что до ремонта модуля экрана, с ним все равно уже терять было нечего, но все же стоило сначала попытаться разобрать прежде чем заказывать новое сенсорное стекло, модуль экрана от Sony Xperia Z2 оказался неремонтопригодным.

На этом все, благодарю за внимание.