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3800 МГц в паре с Zen+ и отсутствие контроля качества — продолжение истории Corsair LPX

Мне так и не удалось решить проблемы с Corsair Vengeance LPX, однако прошло время, вышла новая AGESA, появилось время, ну и меня понесло до 3800 МГц при CR1 в паре с R7 2700x и Gigabyte B450M H...
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Предисловие

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Ранее я уже писал статью про ОЗУ от Corsair "Corsair Vengeance LPX 32GB (16+16 kit) в паре с Zen+ и неожиданная проблема драйвера nVidia", это было моё первое знакомство с данным набором памяти.

Ранее я считал что проблема в совместимости с AMD Ryzen, память все же заявлена для работы с системами от Intel, но в этот раз я взялся серьезно.

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Мне её просто уже не жалко и я решил либо добью её до конца либо заставлю работать, так и пришел в итоге к результатам которыми поделюсь в данной статье.

Характеристики модулей памяти следующие:

Corsair Vengeance LPX 2x16GB DDR4 PC4-25600
Модель CMK32GX4M2B3200C16
Профиль XMP: 3200 MHz - 16-18-18-36 - 1.35v
Охлаждение Алюминиевые прессованные листы закрепленные с помощью пористой липкой ленты на чипах.
Объем модуля 16 GB, двухсторонняя распайка
Чипы (в моём случае) Hynix H5AN8G8NAFR-TFC - A-Die, 21 nm, 16 шт.
Количество ранков 2 (Dual Rank)

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В общем начну по порядку, собрал я систему из 1600AF и Asus Prime B450M-K, ради интереса решил её заправить корсарами, системная плата с последним на данный момент биосом (3202).

Установил Windows 10 уже настроенную и порезанную от мусора назойливого, сделал фото таймингов с которыми доска от Asus запустила ОЗУ, для сравнения я сделал то же самое с системной платой от Gigabyte.

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Разница оказалась лишь в тайминге tRDWR, ничего интересного в целом, за исключением того что тест памяти не показывал ошибок на протяжении трех циклов, что уже было подозрительно.

В системной плате от Asus биос версии 3202 (AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch A), в системной плате от Gigabyte биос версии F61 (AGESA ComboV2 1.2.0.3 B).

В итоге я установил XMP профиль и начал тестировать снова.

Cachemem я не завершил до конца на плате от Asus и перенес ОЗУ в свою основную систему, потому покажу чтобы было примерно идентично.

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Камера телефона немного озадачилась с балансом белого на последнем фото, а разница скорости из-за таймингов RDRDSCL и WRWRSCL, плата от Gigabyte устанавливает их ниже чем Asus при автоматической настройке.

В общем продолжил я использование ПК с памятью от Corsair, и на следующий день таки смог выудить ошибки тестом памяти из под Windows, они появились даже при 2133 МГц.

В данном случае одну ошибку удалось выловить под самый конец третьего цикла тестирования, либо мне просто повезло на двух разных системных платах, либо в новой AGESA реально улучшилась коррекция ошибок в работе.

На этом моменте меня понесло и мне уже было все равно даже если Corsair Vengeance LPX вообще полыхнёт синим пламенем...

Один день я потратил на поиски китайской флешки, чтобы записать memtest86, она из алюминия сделана и к магнитам на нижней панели монитора не липнет, так что я её потерял немного, после были проблемы со скоростью работы китайской флешки, но проблема решилась форматированием.

Я проверял при разных частотах, разные напряжения подавал на модули памяти, отключал ядра/смт (вдруг повлияет), каждый модуль по отдельности в разных слотах перепроверял, сопротивления/тайминги перебирал, и выявил некоторые примечательные нюансы.

В этом скриншоте лишь часть всего что было проделано.

Это было довольно занудное и длительное занятие ради нескольких пунктов обобщенных:

1) При частоте 2133 МГц есть сбойные адреса на обоих модулях Corsair LPX, и эти адреса неизменны даже при частоте 3800 МГц и 1600 МГц.

2) Один модуль сбоит даже на простых тестах, второй модуль требует сложные тесты для выявления сбойных адресов, выявляются они даже при частоте ОЗУ 1600 МГц.

3) При частоте 2133 МГц повышение уровня напряжения до 1.35 - 1.4в провоцирует значительное увеличение количества ошибок со стороны бракованных ячеек памяти, и проявляются ранее скрытные бракованные ячейки, при напряжении 1.1в поведение особо не отличается от стандартных 1.2в.

4) При повышении частоты проявляется несколько новых сбойных адресов которые были незаметны на частоте 2133 МГц, как правило, во время прохождения сложных тестов.

5) Принудительное охлаждение модулей ОЗУ не влияет значительно на работу и разгон.

6) Если модули длительное время не использовались, сразу после установки в систему они могут не выдать ошибок которые бы зафиксировал тест памяти Windows либо TestMem (из под Windows) с разными профилями, но спустя время бракованные ячейки начинают все больше и больше сбоить даже если работают при JEDEC 2133 MHz.

В итоге я перешел к разгону и просто смотрел чтобы не появлялось новых сбойных адресов, но из-за того что с ростом частоты/напряжения сбойные ячейки начинают спам ошибками, разгон стал довольно проблематичным занятием ибо есть вероятность пропустить ошибки разгона среди поноса бракованных и нестабильных ячеек памяти.

Разгон и результаты

В ходе нещадных экспериментов я обнаружил пределы при которых можно было запустить ОЗУ в паре с моим экземпляром R7 2700X и Gigabyte B450M H, а еще интересную особенность моего экземпляра системной платы.

Сначала пару слов про нюанс системной платы (или ЦП),максимальную частоту ОЗУ я смог достичь лишь в дальнем от ЦП слоте, ближний слот не позволяет достичь максимальной частоты в 3800 МГц, я могу предположить что связано это с износом слота из-за частой смены модулей памяти.

Теперь Corsair Vengeance LPX, модули памяти в комплекте будто специально подобрали откровенно разного сорта, даже модули TB1 от Samsung которые я покупал по отдельности с разницей в 1 год имеют примерно идентичные пределы в отличие от Corsait "KIT".

Один модуль смог удержать 3800 МГц CL20 CR1, второй модуль даже 3733 МГц CL22 не смог удержать, я конечно понимаю что немного многовато требую, ибо двухранговая память при CR1 да еще и в паре с Zen+, но это ощутимый разброс параметров учитывая что память идет комплектом.

Рабочий результат вышел на уровне 3333 МГц, я конечно пытался 3400-3533 МГц настроить, но максимальной стабильности не достиг.

К слову, тест памяти в среде Windows работает без ошибок только потому что бракованные ячейки памяти я добавил в разметку битых адресов с помощью bcdedit, про это в следующем разделе.

Обход "битых" ячеек ОЗУ

Прежде чем подходить к самому действию, следует понимать что адреса памяти зависят от количества модулей установленных, их порядка установки, параметров интерливинга, стоит поменять местами модули памяти и старая "карта ошибок" уже не будет работать, т.к. адреса сбойных ячеек станут другими.

Прежде чем добавлять сбойные адреса в черный список операционной системы, следует сделать несколько тестов, чтобы выявить максимальное количество бракованных ячеек.

Важно! Этот способ поможет только если сбойные адреса не плавают, в моем случае они не плавают т.к. ошибки спровоцированы физическим браком, но кроме бракованных есть и нестабильные ячейки, они заметны только при повышении напряжения и частот.

По сути Hynix выпустили бракованные чипы памяти, а Corsair судя по всему решили не делать контроль качества и продали бракованный продукт, в итоге я имею проблемные модули памяти, и горсть нестабильных ячеек, что проявляются только при повышении напряжения на модули памяти.

Чтобы выявить максимальное количество бракованных адресов памяти я сделал тесты при 2133 МГц 1.2в, 2133 МГц 1.4в, при стабильном разгоне 3333 МГц 1.37в на таймингах от 2666 МГц, и 3400 МГц 1.37в при которых мне не удалось достичь стабильной работы системы, возможно нужно еще усерднее поработать, чтобы добиться стабильных 3400 МГц, но мне уже все равно...

Отчеты вышли следующие, по порядку "2133 1.2в", "2133 1.4в", "3333 1.37в", "3400 1.37в":

В итоге у меня получилась таблица адресов которые следует добавить в черный список:

В моём случае набор команд для исключения сбойных адресов из работы выглядит следующим образом (командная строка от имени администратора):

bcdedit /set {badmemory} badmemoryaccess no

bcdedit /set {badmemory} badmemorylist 0x1A48CC 0x1A48CA 0x1A68CC 0x1F40BC 0x1F60BC 0x74BBD3 0x1A48CD 0x749BD4 0x74BBD4 0x1A48C8 0x1A68CD 0x749BD3 0x26DF00 0x1F60BB

bcdedit /enum {badmemory}

Последняя команда просто выводит что уже добавлено в черный список.

Когда сбойных адресов слишком много, то желательно их захватывать крупными блоками, таким образом больше полезного объема будет потеряно, но меньше влияние на производительность выйдет.

Если один модуль заменили, то и сбойные адреса памяти вероятно тоже будут изменены, потому для удаления старых сбойных адресов можно использовать следующую команду:

bcdedit /deletevalue {badmemory} badmemorylist

bcdedit /enum {badmemory}

Ничего сложного, правда с некоторыми версиями Windows 10 данный способ может не сработать из-за багов в самой операционной системе (по информации из интернета).

Для пользователей Unix-подобных систем набор команд выходит следующий (GRUB2):

По адресу "/etc/default/grub" задать:

GRUB_BADRAM="список адресов предоставленный memtest86"

В терминале обновить конфигурацию GRUB:

sudo update-grub

Пока что я не использую никакой Unix-подобной системы в качестве основной, все никак не дождусь когда Windows 7 наконец помрёт, потому не могу показать как это в действии происходит.

Заключение

С новой AGESA V2 PI 1.2.0.3 A/B определенно случились улучшения в плане стабильности работы с ОЗУ, но благодаря принципу "всё или ничего" и значительного количества времени на бесконечные тесты памяти и настройки параметров мне удалось достичь некоторые результаты.

К сожалению память от Corsair никто серьезно не тестировал при покупке, иначе она наверняка была бы сдана назад в магазин по гарантии что давно закончилась.

Ранее я считал что проблема из-за AMD, мол, контроллер памяти плохой, биосы сырые и т.п., но на самом деле AMD Ryzen имеет очень даже неплохую систему коррекции ошибок что позволила использовать ПК несколько лет пока он не попал ко мне, а виноваты оказались Hynix и Corsair, первые выпустили бракованные партии чипов, вторые вероятно не провели контроль качества своей продукции.

Могу предположить что жалобы на форумах в сторону Corsair LPX связаны не с плохой совместимостью с AMD Ryzen, а с откровенным браком который можно посчитать за плохую совместимость с ЦП.

Это не первое моё знакомство с бракованными чипами производства Hynix, во времена DDR3 из-за бракованных чипов Hynix отошло в мир иной 4 модуля из 6, было крайне неприятно, особенно учитывая что на момент серьезных проблем на пустом месте гарантия уже закончилась, пожалуй следует держаться подальше от данного производителя чипов памяти...

Corsair тем временем создали крайне неприятный набор памяти учитывая его стоимость на момент покупки порядка ~340$, и при этом бракованы два модуля из двух, один в первой половине объема, второй во второй половине объема, про контроль качества Corsair явно не слышали даже, зато радиаторы приклеены намертво, наверное чтобы не могли собрать из двух модулей один рабочий, Corsair явно не сторонники ремонтопригодности...

У меня осталось устойчивое ощущение, что Corsair поглумились над покупателем за его же деньги, при этом Corsair портили репутацию AMD когда всё же случались проблемы в работе ПК, люди думали на ЦП и видеокарту от AMD, но не память от Corsair.

По поводу способа обхода "битых" адресов памяти, я не тестировал его вместе с Windows 10, но в интернете есть информация, что на некоторых версиях Windows 10 способ может не сработать из-за косяков в операционной системе.

Учитывая что я не в первый раз сталкиваюсь с откровенным браком микросхем памяти производства Hynix, могу лишь посоветовать обходить стороной модули памяти которые могут быть с чипами от Hynix, ибо брак далеко не всегда заметен сразу после покупки, особенно если память эксплуатируется без малейшего разгона или в паре с Ryzen.

Ради "душевного спокойствия" я решил немного "поиздеваться" над модулями памяти от Samsung в лице M378A1G43TB1-CTD, 3400 МГц абсолютно стабильно не вышло получить, изредка можно было выловить ошибки в MemTest86, хотя TestMem5 из под Windows молчал при разных профилях, но 3333 МГц с таймингами от 2666 МГц получились стабильными при любых тестах памяти.

На этом все, благодарю за внимание.

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amd тест ddr4 windows corsair hynix брак corsair vengeance vengeance lpx
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