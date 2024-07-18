NPC действуют на основе мотивов и целей, а не заранее написанных сценариев. Стартап сотрудничает с AAA-студиями и планирует сделать технологию доступной в 2025 году, несмотря на настороженность в игровой индустрии по поводу генеративного ИИ.

Artificial Agency привлекла 16 миллионов долларов для использования ИИ, чтобы сделать NPC в видеоиграх более реалистичными.

Группа бывших исследователей Google DeepMind создала движок для моделирования поведения ИИ, который нацелен на преобразование традиционных видеоигр, делая поведение и взаимодействие персонажей (NPC) более реалистичными. Несмотря на то, что существует немало компаний, использующих ИИ для создания более реалистичных NPC, канадская компания Artificial Agency, недавно вышедшая из тени с финансированием в размере 16 миллионов долларов, рассчитывает, что их движок поведения поможет ей выделиться среди конкурентов.

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Традиционно, NPC управляются с помощью заранее написанных сценариев, что часто ограничивает количество возможных исходов для игрока. Например, большинство NPC в играх реагируют на поведение игрока несколькими повторяющимися диалогами, что может казаться нереалистичным и скучным.

Движок поведения от Artificial Agency ломает эту парадигму, превращая разработчика игр в своего рода режиссера. Движок требует от разработчиков задания каждому NPC набора мотиваций, правил и целей, которые будут определять, как персонаж будет реагировать на игрока. Эта технология может быть интегрирована в существующие видеоигры или служить основой для совершенно новых.

Artificial Agency считает, что интеграция ИИ-генерируемых NPC в дизайн видеоигр — это путь вперед.

Для кого эта технология?

Большой вопрос для многих из этих стартапов заключается в том, примут ли игровые студии их технологии ИИ. Некоторые опасаются, что крупные студии разработают технологии самостоятельно или могут колебаться перед добавлением генеративного ИИ в свои флагманские игры, особенно учитывая риск «глюков» и то, что технология все еще мало изучена.

Хотя компания не называет новых партнёров, Artificial Agency заявляет, что работает с «несколькими известными AAA-студиями» над разработкой своего движка поведения и ожидает, что технология станет широко доступной в 2025 году.

В целом, разработчики игр, кажется, открыты для использования генеративного ИИ при создании игр, но все же есть некоторая настороженность. Почти половина из 3000 разработчиков игр, опрошенных GDC и Game Developer для отчета о состоянии игровой индустрии за 2024 год, заявили, что используют генеративный ИИ в каком-либо аспекте своего процесса разработки, особенно для повторяющихся задач. Тем не менее, только около 21% из них ожидают, что генеративный ИИ окажет положительное влияние на индустрию, а 42% опрошенных были «очень обеспокоены» этикой использования ИИ.

Мулет сказал, что команда основателей Artificial Agency с десятилетиями опыта работы в Google DeepMind внушает ему уверенность в том, что они могут создать лучший в своем классе инструмент для улучшения поведения NPC. DeepMind, имеет долгую историю разработки передовых ИИ, которые могут играть в игры, — она создала AlphaGo, первую компьютерную программу, обыгравшую чемпиона мира по го.

От NPC до кооперативного напарника

На демонстрации технологии, которую стартап представил TechCrunch, соучредитель Алекс Керни создал NPC, управляемого движком поведения в Minecraft (стартап не раскрывает игры, над которыми он сейчас работает). NPC по имени Аарон был настроен быть дружелюбным и полезным и имел доступ к основным функциям, таким как передвижение, открытие сундуков, копание и размещение блоков.

В какой-то момент персонаж Керни в игре попросил Аарона собрать припасы для страшного шахтерского приключения, и, хотя это не было запрограммировано, NPC посетил несколько сундуков, чтобы собрать броню, шлемы, инструменты и еду, и передал припасы персонажу Керни. Когда Керни сказала Аарону, что она не ест глютен после того, как он принес хлеб, NPC извинился и предложил альтернативу без глютена: приготовленную курицу.

Эта простая демонстрация показала, как ИИ-NPC от Artificial Agency могут не только говорить, но и выполнять сложные действия без явных указаний. Аарон проявил некоторый уровень осведомленности, и NPC создал уникальный опыт без необходимости написания сценария или программирования. По крайней мере, эта технология могла бы сэкономить разработчикам игр время.

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Эта технология может значительно изменить игровой опыт, делая миры более живыми и непредсказуемыми. Игроки получат возможность взаимодействовать с NPC, которые обладают уникальными мотивациями и целями, что может привести к более глубокому погружению и разнообразным игровым ситуациям. Однако разработчикам и студиям предстоит решить вопросы этики, стоимости и потенциальных рисков генеративного ИИ. Если эти препятствия будут преодолены, то будущее видеоигр может стать намного более захватывающим и инновационным благодаря подобным технологиям.