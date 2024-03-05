Представители Конгресса по ассигнованиям опубликовали окончательный законопроект о расходах на 2024 финансовый год, который сокращает финансирование НАСА за счет того, что агентство получило в 2023 году, одновременно откладывая решение о расходах на возврат образцов с Марса (MSR).

Ассигнаторы Конгресса опубликовали окончательный законопроект о расходах на 2024 финансовый год, который сокращает финансирование НАСА по сравнению с предыдущим годом и откладывает принятие решения о финансировании программы возврата образцов с Марса (MSR).

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3 марта были опубликованы текст законопроекта и формулировки отчета по шести из двенадцати законопроектов об ассигнованиях на 2024 финансовый год, включая законопроект о расходах на торговлю, правосудие и науку (CJS), который выделяет средства НАСА. Ожидается, что Конгресс одобрит законопроекты до истечения срока действия резолюции о продолжении финансирования учреждений, подпадающих под действие законопроекта, 8 марта.

Законопроект выделяет НАСА $24,875 миллиарда, что на 2% меньше бюджета агентства на 2023 год и на 8,5% меньше запрошенного НАСА бюджета в размере $27,185 миллиарда на 2024 год. Эта окончательная цифра также ниже сумм, предложенных в отдельных законопроектах Палаты представителей и Сената в размере $25,367 миллиарда и $25 миллиардов соответственно.

Что касается программы MSR, где были существенные расхождения между предложениями о финансировании Палаты представителей и Сената, окончательный законопроект предоставляет НАСА гибкость. Из-за неопределенности, связанной с расходами на MSR, НАСА сократило свои расходы на программу в ноябре, что привело к увольнениям в Лаборатории реактивного движения. Лица, выделяющие средства, поручают НАСА предоставить отчет о рекомендуемом пути продвижения MSR в рамках сбалансированного научного портфеля, включая годовой профиль финансирования.

Отчет также обязывает НАСА выделить на MSR не менее $300 миллионов, как указано в законопроекте Сената, и до запрашиваемой суммы в $949,3 миллиона, как указано в законопроекте Палаты представителей. Кроме того, НАСА предписано не сокращать персонал в рамках программы MSR до тех пор, пока агентство не представит Конгрессу отчет о будущем MSR.

Кроме того, в отчете указаны $227 миллионов на миссию по обслуживанию, сборке и производству на орбите (OSAM) 1 с рекомендацией о продолжении обзора в сентябре 2024 года, если НАСА не сможет поддерживать миссию в рамках затрат и бюджетных ограничений.

Окончательный законопроект включает в себя различные положения законопроекта Сената, одобренного в июле, включая финансирование коммерческой программы НАСА по полетам на низкую околоземную орбиту и программ Space Launch System и Orion. Кроме того, он предусматривает полное финансирование программы системы посадки человека и значительное финансирование работ по ядерной двигательной установке в управлении космических технологий агентства.