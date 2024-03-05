В Центре плазменной науки и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института новые магниты достигли мирового рекорда напряженности магнитного поля в 20 тесла для крупномасштабного магнита.

Ранним утром 5 сентября 2021 года инженеры Центра изучения плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института (PSFC) добились значительного прорыва в разработке нового типа магнита с использованием высокотемпературного сверхпроводящего материала. Этот магнит установил мировой рекорд по напряженности магнитного поля в 20 тесла, что ознаменовало важный прогресс в технологии термоядерной энергетики. Успешное испытание, проведенное в рамках проекта SPARC fusion device, подтвердило дизайн и функциональность магнита, сигнализируя о многообещающем шаге на пути к реализации устойчивого производства термоядерной энергии.

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После этого важного достижения в последующие месяцы был проведен обширный анализ и оценка компонентов magnet и данных о производительности. Выводы и аналитические соображения, полученные в результате этих оценок, были сведены во всеобъемлющий отчет, автором которого являются исследователи из PSFC и Commonwealth Fusion Systems (CFS). Опубликованный в специальном издании IEEE Transactions on Applied Superconductivity, этот сборник из шести рецензируемых статей описывает конструкцию магнита, процесс изготовления, методологии оценки производительности и ключевые выводы, полученные на этапе тестирования.

Успешная демонстрация возможностей магнита представляет собой значительный скачок вперед в исследованиях термоядерной энергетики, как отметил профессор Деннис Уайт, ранее работавший в PSFC. Этот прорыв потенциально может революционизировать осуществимость и экономику технологии термоядерной энергетики, позволяя разрабатывать компактные и экономичные термоядерные реакторы. Имея в виду практическое применение, достижения в технологии сверхпроводящих магнитов прокладывают путь к реализации термоядерной энергии как чистого и практически безграничного источника энергии.

Использование высокотемпературного сверхпроводящего материала, в частности REBCO (редкоземельный оксид меди бария), в конструкции термоядерных магнитов представляет собой смену парадигмы в разработке сверхпроводящих магнитов. Этот инновационный подход потребовал всесторонней переоценки и редизайна традиционных принципов построения магнитов. Подробные сведения, представленные в опубликованных статьях, подчеркивают преобразующее воздействие этого нового материала и тщательные инженерные усилия, предпринятые для использования его потенциала в термоядерной энергетике.