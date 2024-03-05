В регионе Эрг-Шебби в пустыне Сахара в Марокко пески, отложившиеся у основания звездной дюны Лала-Лаллия, быстро накапливались, причем большая часть прироста происходила за последние 1000 лет

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В обширных пустынных ландшафтах заметной особенностью являются звездчатые дюны, характеризующиеся своим высоким ростом и пирамидальными формами, сформированными пересекающимися ветрами. Хотя они распространены в песчаных пустынях по всему миру, их образование и отсутствие в геологической летописи заинтриговали ученых. Недавнее исследование звездчатой дюны в Эрг-Шебби, пустыня Сахара, Марокко, дало представление о ее возрасте и росте, предполагая, что древние свидетельства существования таких дюн, возможно, были упущены из виду.

С помощью радиолокационного сканирования и анализа зерен песка исследователи очертили внутреннюю структуру дюны. По оценкам, самая старая часть основания дюны сформировалась приблизительно 13 000 лет назад. Примечательно, что в течение примерно 8000 лет минимальный рост наблюдался в звездной дюне, которая простирается на 0,4 мили (700 метров) и достигает высоты 328 футов (100 метров). Удивительно, но большая часть его роста пришлась на последние 1000 лет, превзойдя предыдущие ожидания.

Эндрю Гауди, почетный профессор географии Оксфордского университета, выразил интерес к этим выводам, отметив неожиданное быстрое накопление звездчатых дюн. Исследование также выявило подвижность дюны, при этом миграция происходит примерно на полметра в год. Это открытие подчеркивает сопоставимый уровень активности звездных дюн с другими дюнами.

Джефф Даллер, соавтор исследования и заведующий кафедрой географии и наук о земле Университета Аберистуита, подчеркнул важность понимания скорости перемещения для планирования инфраструктуры в пустынных регионах, где миграция дюн может повлиять на строительные проекты, такие как дороги и трубопроводы. Эти результаты были опубликованы 4 марта в журнале Scientific Reports.