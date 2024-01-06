НАСА только что представило свою последнюю подборку передовых концепций для дальнейшего исследования, и они настолько дикие и интригующие, насколько мы привыкли ожидать.

В четверг НАСА объявило об отборе 13 новых проектов для участия в конкурсе I фазы 2024 года в рамках программы инновационных передовых концепций (NIAC), при этом каждый проект получит финансирование в размере до 175 000 долларов. Программа NIAC, известная поддержкой новаторских концепций, ранее играла определенную роль в таких миссиях, как вертолет Mars Ingenuity и приборы, используемые в космических аппаратах MarCO deep space CubeSats. Отобранные проекты представляют собой передовые и нетрадиционные космические технологии, и хотя они не являются официальными миссиями НАСА, у них есть потенциал для внедрения в будущем. Заместитель администратора НАСА Джим Фри подчеркнул роль программы во вдохновении на инновационные идеи, которые приносят пользу человечеству. Отобранные команды теперь получат доступ к ресурсам НАСА и экспертному руководству для дальнейшей разработки своих концепций. Не все концепции могут воплотиться в жизнь, но знания, полученные благодаря новым подходам, могут повлиять на будущие технологии, как утверждает Free.

реклама

Среди отобранных проектов заслуживающее внимания предложение поступило от Томаса Юбэнкса из Space Initiatives Inc. во Флориде. Проект предусматривает скоординированный флот миниатюрных космических аппаратов, отправляющихся в путешествие к Проксиме Центавра в течение этого столетия. Эти автономные зонды, насчитывающие тысячи, будут использовать лазерные парусники и лазерную связь для сбора и передачи данных о Проксиме Центавра, ближайшем межзвездном соседе нашего Солнца. Двигаясь со скоростью, на 20% превышающей скорость света, зондам потребуется примерно 21 год, чтобы достичь Проксимы Центавра, расположенной примерно в 4,24 световых годах от Земли.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Другой выбранный проект, предложенный Ге-Ченг Чжа из Coflow Jet LLC во Флориде, представляет идею первого в истории полета самолета с неподвижным крылом, электрическим вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) на Марс. Названный МЭГГИ, этот летательный аппарат на солнечных батареях призван революционизировать исследования Красной планеты и других внеземных объектов. Способная преодолевать расстояние до 111 миль (179 километров) на полностью заряженной батарее и летать на высотах, достигающих 3280 футов (1000 метров), МЭГГИ преодолела бы почти 9 975 миль (16 048 километров) в течение марсианского года.