Исчезновение первого помидора, выращенного в космосе, стало одной из величайших загадок Вселенной

Загадка, связанная с исчезновением первого томата, выращенного в космосе, знаменательного события во Вселенной, была разрешена объявлением семи астронавтов на борту Международной космической станции по случаю ее 25-летия. Астронавт НАСА Жасмин Могбели поделилась своим открытием, заявив: "Что ж, возможно, мы нашли что-то, что кто-то искал довольно долго".



Помидор, выращенный в марте американским астронавтом Фрэнком Рубио, которому принадлежит рекорд по продолжительности космического полета - 370 дней, стал первым в своем роде, который был собран и выращен в космосе. Это выращивание было частью эксперимента НАСА, направленного на производство продуктов питания для длительных космических полетов.



В интервью НАСА в октябре Рубио рассказал о радостном моменте сбора урожая помидора и описал последующую потерю. Несмотря на то, что помидор был упакован в пакет на молнии и продемонстрирован студентам, позже он обнаружил его пропажу, предположив, что он мог быть непреднамеренно выброшен.



Учитывая невесомость космоса, незащищенные предметы имеют тенденцию уплывать, а обширность Международной космической станции предоставляет достаточно мест для укрытия таких предметов. Рубио потратил примерно 18-20 часов на безуспешные поиски помидора.



На фоне предположений о том, что Рубио, возможно, съел помидор, он последовательно отрицал это утверждение до недавнего обнаружения. Могбели, обнародовав находку, быстро снял с Рубио всякую вину, обратившись к предыдущим обвинениям.



Подробная информация о местонахождении и состоянии помидора на момент обнаружения предоставлена не была. Однако разумно предположить, что помидор не подходит для включения в какое-либо изысканное блюдо в ближайшем будущем.