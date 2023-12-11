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Первый помидор, выращенный в космосе, потерянный 8 месяцев назад, найден астронавтами НАСА
Исчезновение первого помидора, выращенного в космосе, стало одной из величайших загадок Вселенной

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Загадка, связанная с исчезновением первого томата, выращенного в космосе, знаменательного события во Вселенной, была разрешена объявлением семи астронавтов на борту Международной космической станции по случаю ее 25-летия. Астронавт НАСА Жасмин Могбели поделилась своим открытием, заявив: "Что ж, возможно, мы нашли что-то, что кто-то искал довольно долго".

Помидор, выращенный в марте американским астронавтом Фрэнком Рубио, которому принадлежит рекорд по продолжительности космического полета - 370 дней, стал первым в своем роде, который был собран и выращен в космосе. Это выращивание было частью эксперимента НАСА, направленного на производство продуктов питания для длительных космических полетов.

В интервью НАСА в октябре Рубио рассказал о радостном моменте сбора урожая помидора и описал последующую потерю. Несмотря на то, что помидор был упакован в пакет на молнии и продемонстрирован студентам, позже он обнаружил его пропажу, предположив, что он мог быть непреднамеренно выброшен.

Учитывая невесомость космоса, незащищенные предметы имеют тенденцию уплывать, а обширность Международной космической станции предоставляет достаточно мест для укрытия таких предметов. Рубио потратил примерно 18-20 часов на безуспешные поиски помидора.

На фоне предположений о том, что Рубио, возможно, съел помидор, он последовательно отрицал это утверждение до недавнего обнаружения. Могбели, обнародовав находку, быстро снял с Рубио всякую вину, обратившись к предыдущим обвинениям.

Подробная информация о местонахождении и состоянии помидора на момент обнаружения предоставлена не была. Однако разумно предположить, что помидор не подходит для включения в какое-либо изысканное блюдо в ближайшем будущем.

#космос #вселенная #загадка
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