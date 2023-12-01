Ничья с "Галатасараем" после того, как дважды команда Эрика тен Хэга вела в счете в два мяча, выявила недостатки, которые остаются у команды Эрика тен Хэга

"Манчестер Юнайтед" имеет историю установления рекордов в Лиге чемпионов; однако нынешняя команда сталкивается с проблемами из-за того, что пропустила больше голов, чем любая предыдущая команда "Юнайтед" на групповом этапе. Недавний 14-й гол, забитый Керемом Актуркоглу из "Галатасарая" в пяти матчах чемпионата Европы, поставил "Юнайтед" на последнее место в группе, повысив риск досрочного вылета. Примечательно, что вратарь Андре Онана был виновен в нескольких ошибках, которые усугубили уязвимость команды в обороне.

реклама

Ошибки Онаны, особенно в пропущенных голах Хакима Зиеха, дорого обошлись, выявив более широкую проблему неспособности "Юнайтед" сохранять контроль, когда это необходимо. Тенденция команды раздавать штрафные удары в опасных зонах была пагубной, как подчеркнул Эрик тен Хаг. Несмотря на многократное преимущество в два мяча, "Юнайтед" был непоследователен в том, что не давал соперникам воспользоваться этими ситуациями.

Тен Хаг признает этап развития команды, объясняя ошибки процессом обучения. Однако повторение ошибок в выездных матчах чемпионата Европы вызывает беспокойство. Внутри страны "Юнайтед" борется за форму против соперников из первой шестерки, терпя поражения от "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Предстоящие матчи против "Ньюкасла", "Челси" и "Ливерпуля" станут проверкой характера "Юнайтед". Успех в Лиге чемпионов зависит от победы над "Баварией", что требует стабильности в обороне. Несмотря на редкие блестящие моменты, такие как гол Бруну Фернандеша и хорошо выполненные командные действия, ошибки в обороне продолжают подрывать потенциальный успех "Юнайтед".

Открытый стиль игры команды в сочетании с отсутствием стабильности в центре поля делает их восприимчивыми к контратакам. Тен Хаг признает необходимость устранения этих недостатков, подчеркивая важность стабильности и удержания владения мячом.

Признавая положительные моменты в игре против "Галатасарая", Тен Хаг высоко оценивает активную и динамичную игру, но подчеркивает необходимость учиться на ошибках. Отсутствие Каземиро, призванного обеспечивать поддержку в обороне, вызывает опасения по поводу способности команды устранять уязвимые места.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В заключение, выступление "Юнайтед" в Европе демонстрирует проблески прогресса, но постоянные проблемы в обороне вызывают сомнения в способности команды учиться на прошлых ошибках. Предстоящие матчи будут иметь решающее значение для определения их характера и потенциала для успеха.