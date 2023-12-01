Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
saliikr
"Манчестер Юнайтед" все еще не извлекает уроков из ошибок Лиги чемпионов
Ничья с "Галатасараем" после того, как дважды команда Эрика тен Хэга вела в счете в два мяча, выявила недостатки, которые остаются у команды Эрика тен Хэга

реклама

"Манчестер Юнайтед" имеет историю установления рекордов в Лиге чемпионов; однако нынешняя команда сталкивается с проблемами из-за того, что пропустила больше голов, чем любая предыдущая команда "Юнайтед" на групповом этапе. Недавний 14-й гол, забитый Керемом Актуркоглу из "Галатасарая" в пяти матчах чемпионата Европы, поставил "Юнайтед" на последнее место в группе, повысив риск досрочного вылета. Примечательно, что вратарь Андре Онана был виновен в нескольких ошибках, которые усугубили уязвимость команды в обороне.

реклама

Ошибки Онаны, особенно в пропущенных голах Хакима Зиеха, дорого обошлись, выявив более широкую проблему неспособности "Юнайтед" сохранять контроль, когда это необходимо. Тенденция команды раздавать штрафные удары в опасных зонах была пагубной, как подчеркнул Эрик тен Хаг. Несмотря на многократное преимущество в два мяча, "Юнайтед" был непоследователен в том, что не давал соперникам воспользоваться этими ситуациями.

Тен Хаг признает этап развития команды, объясняя ошибки процессом обучения. Однако повторение ошибок в выездных матчах чемпионата Европы вызывает беспокойство. Внутри страны "Юнайтед" борется за форму против соперников из первой шестерки, терпя поражения от "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Предстоящие матчи против "Ньюкасла", "Челси" и "Ливерпуля" станут проверкой характера "Юнайтед". Успех в Лиге чемпионов зависит от победы над "Баварией", что требует стабильности в обороне. Несмотря на редкие блестящие моменты, такие как гол Бруну Фернандеша и хорошо выполненные командные действия, ошибки в обороне продолжают подрывать потенциальный успех "Юнайтед".

Открытый стиль игры команды в сочетании с отсутствием стабильности в центре поля делает их восприимчивыми к контратакам. Тен Хаг признает необходимость устранения этих недостатков, подчеркивая важность стабильности и удержания владения мячом.

Признавая положительные моменты в игре против "Галатасарая", Тен Хаг высоко оценивает активную и динамичную игру, но подчеркивает необходимость учиться на ошибках. Отсутствие Каземиро, призванного обеспечивать поддержку в обороне, вызывает опасения по поводу способности команды устранять уязвимые места.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В заключение, выступление "Юнайтед" в Европе демонстрирует проблески прогресса, но постоянные проблемы в обороне вызывают сомнения в способности команды учиться на прошлых ошибках. Предстоящие матчи будут иметь решающее значение для определения их характера и потенциала для успеха.

#манчестер юнайтед #лига чемпионов
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Qualcomm и «Манчестер Юнайтед» заключили спонсорское соглашение на сумму более 7 млрд.рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
46
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
16
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
9
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
Российское золото в центре внимания мирового рынка
1
Российский сериал "Слово пацана" бъет рекорды просмотров на Украине, как и в России
9
Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
4
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
2
СВО на Украине привела к переходу на тепловые насосы и снижению потребления газа в Европе
8
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
4
Против Криштиану Роналду подан коллективный иск за продвижение Binance
1
В России создаются целые подразделения для управления тяжелых ударных дронов С-70 "Охотник"
+
Со следующего года в Белоруссии богатые будут платить больше налогов в казну
4
Россия совместно с Китаем построят крупнейшую ТЭС в мире
2
Системные требования стратегии Homeworld 3: для комфортной игры с рейтрейсингом потребуется RTX 3080
1
В Египте заработал первый банкомат по продаже золотых слитков весом 1 грамм
1
Оператор «Билайн» рассказал о новой схеме телефонного мошенничества
+
5 лучших видеокарт всех времён и народов NVIDIA – что не так с рейтингом от Tom's Hardware
10
Xiaomi Civi 4 предположительно будет работать на чипсете Dimensity 8300-Ultra
+
Администрация города Сумы попала под критику киевской власти из-за провала мобилизации
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
124
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
10
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
8
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
О новой немецкой колёсной гаубице Rheinmetall HX3 10x10
1
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
9
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
10
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
17
У берегов Японии разбился очередной конвертоплан V-22 Osprey ВС США
4

Сейчас обсуждают

Garthar
01:36
Госпаде какой же бред тут написан, один абзац противоречит другому. Автор смени бота он обосрался
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
Garthar
01:28
Опять дебилушко который советует purpl в комп. Ладно хоть во что-то типа наса, а не в стационар, если настроить правильно то он там даже проработает вменяемое время, а не сдохнет через 2-3 года. Но вс...
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
Алексей
01:25
И что толку от ТК? Многие уже давно не хотят устраивать официально. Еще больше самозанятых будет
Госдума обсуждает поправки к ТК: работодателей заставят платить проценты за задержки зарплаты
Garthar
01:24
Что за "властелин горизонта" А по поводу поражения, вот честно посмотрел зашакаленое видео и видно что там оба солдата пригнулись и смотались, было ли ранение непонятно
Снайперы на Украине активно работают с обеих сторон
DIP48
01:18
Что то создатели игр совсем обнаглели. Гонять откровенные бета недоделки.
Baldur’s Gate 3 получила пятый патч с масштабным эпилогом и улучшениями производительности
DIP48
01:17
Приставки обречены с того момента, как только ПК стали сооизмеримыми по вычислительной мощности, а потом и вовсе обогнали все эти приставки. Дальше всего лишь агония с трепыханием
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
DIP48
01:15
Комедия. Оказывается бывший министр обороны Алексей Резников в 2019 году снимался в русскоязычном сериале "Нюхач".))) Ржака. Во время якобы войны с Россией министр обороны Украины снимается у в развле...
В Белом доме признали, что «будет очень трудно» поддерживать Украину без выделения дополнительных денег
DIP48
01:14
Эти сказки про AI рассказывают еще с 70-80х годов прошлого века. Типа вот вот...да всё что то мешает в очередной раз)))
Искусственный интеллект сравняется с человеческим мозгом уже через 10 лет, считает глава NVIDIA
corsi
01:14
И казалось бы, а кому какое дело на сайте оверклокерс до приставок? Идут на дно - пусть идут.
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
DIP48
01:12
Новые экспонаты для Кубинки. Последние панские резервы перебрасывают укры, всё так плохо ?)))
Американские танки "Абрамс" переброшены на линию соприкосновения под Купянском
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем