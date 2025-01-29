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In the Know
В Великобритании открыт первый в мире стадион, полностью построенный из дерева
Великобритания стала первым местом в мире, где появился стадион, полностью построенный из дерева.

Фото: Zaha Hadid Architects

Этот уникальный проект был реализован футбольным клубом Forest Green Rovers, который известен своей приверженностью защите природы. Архитектурные решения подчёркивают его инновационный подход: конструкции, сиденья и даже крыша выполнены из экологически чистых деревянных материалов.

Фото: Zaha Hadid Architects

Спорткомплекс не только впечатляет своим внешним видом, но и оснащён передовыми технологиями, способствующими снижению углеродного следа. На его территории установлены солнечные панели и системы сбора дождевой воды, а сам стадион окружён зелёными насаждениями. Такой подход позволяет зданию гармонично вписаться в окружающий ландшафт, задавая новые стандарты в строительстве.

Фото: Zaha Hadid Architects

Проект уже привлёк внимание специалистов в области устойчивого развития, архитекторов и футбольных болельщиков по всему миру. Он станет не просто местом для матчей, но и символом заботы о будущем планеты. Forest Green Rovers вновь доказали, что спорт и экологическая ответственность могут идти рука об руку, давая пример другим клубам и организациям.

#великобритания #экология #архитектура #forest green rovers #деревянный стадион #новости спорта
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