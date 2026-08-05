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Global_Chronicles

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Учения военных США по глушению GPS могли стать причиной крушения санитарного самолёта в Нью-Мексико
В американском штате Нью-Мексико разбился медицинский самолет, перевозивший пациентов. За несколько минут до катастрофы экипаж потерял GPS-сигнал — в это время неподалеку проходили учения американских военных по подавлению спутниковой навигации.
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В американском штате Нью-Мексико, на юго-западе США, произошла авиакатастрофа. Медицинский самолет Beechcraft King Air, выполнявший рейс по перевозке пациентов, разбился при заходе на посадку. Основной версией произошедшего считается потеря навигации из-за учений американских военных, которые проводили в этом районе подавление GPS-сигналов.

©Tom's Hardware

Ночью 12 июля двухмоторный Beechcraft King Air вылетел из аэропорта Розуэлл в Нью-Мексико. Он направлялся в аэропорт Сьерра-Бланка, куда должен был доставить пациентов. На борту находились два пилота, медицинский персонал и пациенты — всего несколько человек. Полет проходил в темное время суток, и пилоты сразу перешли на управление по приборам.

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Примерно через полчаса после взлета, около полуночи, диспетчеры центра управления воздушным движением в Альбукерке заметили, что борт находится на 1000 футов выше заданного эшелона. Пилоты подтвердили, что корректируют высоту, но тут же сообщили тревожную новость: они полностью потеряли GPS-сигнал. Экипаж запросил курс, и диспетчеры вывели их на нужный маршрут, чтобы подготовить к посадке.

В этот момент диспетчеры связались с военными и попросили временно прекратить глушение GPS в этом районе. Военные учения по подавлению спутниковой навигации проводились неподалеку, и, по всей видимости, именно они стали причиной сбоя. Примерно через пять минут после этого сигнал GPS восстановился, но было поздно.

Пилоты, сообщив, что видят огни города Руидозо, расположенного рядом с аэропортом назначения, приняли решение перейти на визуальный полет. Они отключились от диспетчерского контроля и начали снижение, ориентируясь на городские огни. Однако они не учли, что между ними и взлетно-посадочной полосой находится горный хребет Капитан высотой более 10 тысяч футов (3050 метров). Их приборы показывали высоту 9820 футов — этого было недостаточно, чтобы перелететь через горы. Пилоты не могли видеть горы в кромешной темноте, и когда они поняли, что перед ними препятствие, было уже слишком поздно. Самолет врезался в склон.

Следователи Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) пока не вынесли окончательного заключения, но уже ясно, что глушение GPS стало первым звеном в цепочке событий, приведших к трагедии. Если бы не потеря спутникового сигнала, экипаж продолжил бы полет по приборам и не начал бы преждевременное снижение.

#сша #gps #военные учения #авиакатастрофа #нью-мексико #глушение
Источник: tomshardware.com
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