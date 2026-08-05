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Бывший генеральный директор Intel Патрик Гелсингер высоко оценил соглашение квантовой компании PsiQuantum с секретным агентством Пентагона DARPA на сумму $125 млн.

Патрик Гелсингер, ранее возглавлявший Intel, публично поддержал квантовый стартап PsiQuantum, заключивший контракт с Агентством передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) — секретным подразделением Пентагона — на $125 млн. В своем посте в LinkedIn он назвал эту сделку важным этапом для всей индустрии.

Изображение - ChatGPT

Гелсингер отметил, что инициатива DARPA по квантовому тестированию поднимает планку для отрасли, фокусируясь на измеримом прогрессе в области квантовых компьютеров промышленного уровня. По его словам, строгая техническая проверка ускорит развитие всей экосистемы.

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PsiQuantum разрабатывает кремниево-фотонные платформы для масштабируемых квантовых систем. Компания использует модульную архитектуру, объединяющую чипы, криогенные установки и другие компоненты. В рамках нового соглашения, которое является расширением предыдущего контракта на $31,8 млн, PsiQuantum и DARPA будут изучать методы достижения промышленного масштаба вычислений.

Ранее, в феврале прошлого года, компания уже прошла отбор для участия в программе DARPA по оценке неизведанных квантовых систем и перешла на стадию C. В сентябре проект получил финансирование для продолжения испытаний. Гелсингер, который еще в июле заявлял о своем оптимизме в отношении квантовых технологий, считает, что они могут стать жизнеспособными уже к концу этого десятилетия, особенно в области логистики и сложных вычислений.