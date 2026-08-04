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Global_Chronicles
ASUS, GIGABYTE и MSI поднимут цены на материнские платы из-за роста стоимости компонентов на 50%
Крупнейшие производители материнских плат ASUS, GIGABYTE и MSI планируют повысить цены на свою продукцию в третьем квартале 2026 года.
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Производители материнских плат столкнулись с ростом затрат по всей цепочке поставок. Стоимость печатных плат, используемых в производстве, выросла минимум на 50%, медь продолжает дорожать, а поставки микросхем управления, силовых элементов и конденсаторов (включая MLCC) серьезно осложнились.

 ©VideoCardz

По данным отраслевого отчета Board Partners, компании ASUS, GIGABYTE и MSI приняли решение переложить возросшие издержки на покупателей. Ранее производители старались сдерживать цены, но теперь, по их словам, достигнут критический порог рентабельности.

©VideoCardz

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Насколько именно подорожают модели — пока неизвестно. Влияние дефицита варьируется в зависимости от платформы: каждая материнская плата использует разное количество слоев печатной платы, конденсаторов и силовых компонентов, поэтому итоговые корректировки будут индивидуальными для каждой модели.

Аналитики отмечают, что продажи материнских плат в текущем году уже снижаются. Потребители откладывают крупные обновления на фоне дорожающих компонентов, а новых платформ, способных стимулировать спрос, на рынке пока нет. Платформа Intel Nova Lake выйдет через несколько месяцев, а настольная AMD Zen 6 еще даже не анонсирована.

#asus #msi #материнские платы #gigabyte #электроника #дефицит #комплектующие #повышение цен #печатные платы #компьютерные компоненты
Источник: videocardz.com
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