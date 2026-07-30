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Global_Chronicles
Российский инженер запатентовал шестиколесный мотовездеход для перевозки снарядов
Инженер из Санкт-Петербурга Сергей Стукало получил патент на транспортное средство для перевозки артиллерийских боеприпасов. Основа — шестиколесный мотовездеход с каркасом для 18 снарядов и сменными вкладышами под разные калибры.
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Сергей Стукало из Санкт-Петербурга запатентовал транспортное средство для доставки артиллерийских снарядов в условиях бездорожья. Документы опубликованы Роспатентом 29 июля 2026 года. Разработка предназначена для подразделений, которые действуют в отрыве от основных сил и нуждаются в оперативном пополнении боеприпасов малыми партиями.

 

©Роспатент

В основе конструкции — шестиколесный мотовездеход. За сиденьем на платформе закреплен каркас с 18 индивидуальными футлярами для снарядов и коробом с шестью ячейками. В ячейках хранятся сменные вкладыши — с их помощью можно адаптировать футляры под разные типы и калибры боеприпасов. Каждый футляр имеет двусторонние крышки, что позволяет загружать и извлекать снаряды с любой стороны машины. Это ускоряет работу и упрощает доступ к грузу.

©Роспатент

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Главное преимущество — надежная фиксация каждого снаряда. Используя подходящий вкладыш, боеприпас жестко закрепляется в футляре и не смещается при движении по пересеченной местности, что снижает риск повреждений и повышает безопасность перевозки.

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 ©Роспатент

Шестиколесное шасси позволяет передвигаться в условиях бездорожья и труднопроходимой местности, где обычная техника не справляется. Мотовездеход компактен, маневрен и не требует развитой инфраструктуры, что делает его удобным для работы в условиях бездорожья.

Доставка снарядов в малых объемах в труднодоступные районы — основная задача, которую решает разработка. Она может использоваться подразделениями Минобороны и других силовых ведомств. Как уточняется в патенте, в качестве базового шасси можно использовать, например, мотовездеход BRP Outlander 6x6.

#артиллерия #боеприпасы #патент #роспатент #транспортировка #мотовездеход
Источник: fips.ru
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