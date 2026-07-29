Sony Pictures выпустила трейлер фильма «Джуманджи: Открытый мир» — третьей и финальной части современной трилогии.

Премьера фильма «Джуманджи: Открытый мир» состоится 25 декабря 2026 года. Sony Pictures выпустила трейлер картины, которую позиционируют как финал современной трилогии. Режиссером снова выступил Джейк Кэсдан, снявший две предыдущие части.

©Sony Pictures Entertainment

В новой части создатели перевернули привычную формулу. Раньше герои попадали в игру. Теперь игра прорвалась в реальность. В трейлере видно, как по улицам города бегают стаи страусов, носороги крушат машины, а динозавр врезается в закусочную. Персонажи — Смолдер Брейвстоун, Шелли Оберон, Руби Раундхаус и Маус Финбар — оказываются в реальном мире, но их возможности ограничены. Спенсер объясняет: «Они застряли в демо-режиме». В трейлере показаны комичные сцены: Брейвстоун внезапно заговорит с испанским акцентом. В другом эпизоде Шелли попадает под машину, погибает и появляется снова — срабатывает игровой механизм респавна. Это обыгрывает реальность, где действуют правила видеоигры.

Главный сюжетный поворот — попытка вернуть персонажей в игру идет не по плану. Мать Спенсера сама оказывается внутри, и ее аватаром становится Брейвстоун. Сам Спенсер превращается в Руби Раундхаус. Начинается нелепая перепалка, в которой мать и сын выясняют отношения через игровых персонажей.





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В фильме возвращаются все ключевые актеры: Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт, Карен Гиллан, Ник Джонас, Аквафина, Дэнни Де Вито и другие. К ним присоединятся Дэн Хильдебранд и Джек Джукс в новых ролях.

Создатели обещают отдать дань уважения Робину Уильямсу, сыгравшему в оригинальном фильме 1995 года. Дуэйн Джонсон сказал: «Робин, эта игра для тебя». Сборы двух предыдущих фильмов — «Зов джунглей» (2017) и «Новый уровень» (2019) — превысили 1,7 миллиарда долларов по всему миру. Теперь франшиза завершается финальной главой.