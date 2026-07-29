Землетрясение магнитудой 6,8 в префектуре Кумамото привлекло внимание сейсмологов не только разрушениями, но и своей природой.

Во вторник в 16:27 по местному времени вблизи японского города Кумамото произошло землетрясение магнитудой 6,8. По данным USGS, толчки зафиксировали внутри Евразийской плиты, более чем в 100 километрах от границы с Филиппинской плитой, где обычно происходят подобные события. Сейсмолог из Йельского университета Джеффри Парк пояснил: внутриплитные землетрясения встречаются реже, они хуже изучены и часто связаны с активизацией старых разломов.

Расхождение в оценке магнитуды — USGS дал 6,8, а Японское метеорологическое агентство — 7,1 — связано с разными методиками. Американская служба использует моментную магнитуду, которая зависит от площади разлома и общей энергии, японская — локальную, основанную на интенсивности колебаний в эпицентре.

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Глубина очага оказалась небольшой, поэтому энергия сконцентрировалась у поверхности, что усилило разрушительный эффект. Цунами не возникло, поскольку разлом остался на суше и не сместил морское дно.

Системы раннего оповещения сработали штатно: поезда остановились автоматически, жители получили предупреждения за секунды до толчков.

На данный момент известно о серьезных разрушениях. В торговом центре Aeon Mall в городе Касима обрушился второй этаж, под завалами оказались посетители и персонал. По данным CNN, от 20 до 30 сотрудников числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжался всю ночь. Повреждена каменная стена замка Кумамото возрастом несколько столетий. Более 150 тысяч человек эвакуированы, тысячи домов остались без света. Спасательные службы продолжают работу. Ожидаются новые афтершоки.