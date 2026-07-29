Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Ученые объяснили редкую природу вчерашнего землетрясения в Японии магнитудой 6,8 балла
Землетрясение магнитудой 6,8 в префектуре Кумамото привлекло внимание сейсмологов не только разрушениями, но и своей природой.
реклама

Во вторник в 16:27 по местному времени вблизи японского города Кумамото произошло землетрясение магнитудой 6,8. По данным USGS, толчки зафиксировали внутри Евразийской плиты, более чем в 100 километрах от границы с Филиппинской плитой, где обычно происходят подобные события. Сейсмолог из Йельского университета Джеффри Парк пояснил: внутриплитные землетрясения встречаются реже, они хуже изучены и часто связаны с активизацией старых разломов.

 

Расхождение в оценке магнитуды — USGS дал 6,8, а Японское метеорологическое агентство — 7,1 — связано с разными методиками. Американская служба использует моментную магнитуду, которая зависит от площади разлома и общей энергии, японская — локальную, основанную на интенсивности колебаний в эпицентре.

реклама

Глубина очага оказалась небольшой, поэтому энергия сконцентрировалась у поверхности, что усилило разрушительный эффект. Цунами не возникло, поскольку разлом остался на суше и не сместил морское дно.

Системы раннего оповещения сработали штатно: поезда остановились автоматически, жители получили предупреждения за секунды до толчков.

На данный момент известно о серьезных разрушениях. В торговом центре Aeon Mall в городе Касима обрушился второй этаж, под завалами оказались посетители и персонал. По данным CNN, от 20 до 30 сотрудников числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжался всю ночь. Повреждена каменная стена замка Кумамото возрастом несколько столетий. Более 150 тысяч человек эвакуированы, тысячи домов остались без света. Спасательные службы продолжают работу. Ожидаются новые афтершоки.

#япония #землетрясение #сейсмология #внутриплитное землетрясение #кумамото
Источник: livescience.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
Невыпущенный 8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE протестировали с разгоном до 7,4 ГГц
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр
Разработчик запустил ИИ-модель с 28,9 млн параметров на микроконтроллере ESP32-S3 за $10
В России изготовлена четвёртая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Франция применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами
Китайский физик предложил конструкцию зонда весом 1 г для изучения чёрной дыры в созвездии Змееносца
Apple снова стала самой дорогой компанией мира с капитализацией около $5 трлн
Энтузиаст собрал игровой ПК без компонентов Intel, AMD и Nvidia с видеокартой LX 7G100
Геймер оснастил Steam Deck шипами и электрошокером, чтобы родственники не играли без разрешения
Стартап из США привлёк 470 миллионов долларов на разработку миниатюрных реакторов для военных
Amazon планирует использовать спутниковую группировку Leo для обеспечения прямой телефонной связи
Китай испытал первый гражданский беспилотник, способный летать 24 часа при полной загрузке
Halo Campaign Evolved протестировали на бюджетной GTX 1650
В России появится первый совместный с Беларусью завод по производству агродронов

Популярные статьи

«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter