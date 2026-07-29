Спутник NASA Terra сфотографировал в пакистанских горах Сулеймана геологическую структуру, похожую на разноцветный веер. Она образовалась в результате столкновения Евразийской и Индийской тектонических плит, которое длится уже более 60 миллионов лет.

Спутник NASA Terra 11 апреля 2011 года сделал снимок горного хребта Сулеймана в Пакистане. На фото видна необычная структура — веер из чередующихся темных и светлых слоев горных пород. Геологи называют такое явление имбрикатным веером. Структура находится на высоте около 1500 метров над уровнем моря в провинции Белуджистан, рядом с городом Мурга-Кибзай. Сфотографированный участок имеет ширину около 15 километров, но общая длина веера достигает 89 километров.

Изображение: NASA/Terra

Веер состоит из чередующихся слоев песчаника (темные полосы) и известняка (светлые). Эти породы сформировались на границе Евразийской и Индийской плит, которые начали сталкиваться еще во времена динозавров — около 80 миллионов лет назад. Само столкновение произошло примерно 60 миллионов лет назад.

На этом широкоугольном изображении веерообразное разломное строение расположено в правой части изображения.(Источник изображения: NASA/Terra)

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В отличие от обычных случаев, когда меньшая плита уходит под большую, здесь обе плиты оказались слишком массивными. Вместо этого земная кора вдоль границы сжималась, образовывала складки и поднималась, формируя горные цепи. Так образовались не только горы Сулеймана, но и Каракорум, и Гималаи — высочайшие горные цепи Земли. Столкновение продолжается до сих пор, поэтому регион остается сейсмически активным. Снимок сделан в условных цветах — это помогает лучше различать слои песчаника и известняка. На фото видны и красные пятна — это участки растительности.