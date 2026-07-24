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Global_Chronicles
Цена в $150 за футбольный симулятор FC 27 возмутила фанатов и они обвинили EA в жадности
EA анонсировала футбольный симулятор FC 27 в трех версиях. Самая дорогая — Ultimate Plus Edition — обойдется в 149,99 доллара США, что вызвало волну критики среди фанатов.
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Компания EA представила очередную часть своей футбольной серии. Вместе с анонсом игроки узнали цены: версия Standard Edition стоит $69,99, Ultimate Edition — $99,99, а самая топовая — $149,99. Именно последняя вызвала наиболее бурную реакцию.

Источник изображения: EA

Пользователи соцсетей сравнивают стоимость топовой – Ultimate Plus Edition – с GTA VI Ultimate, которая выходит за $99,99 и включает дополнительные миссии, транспорт и косметику. Один из комментаторов в соцсети X заявил, что готов заплатить и $200 за игру, которая будет актуальна 15-20 лет, но не за ежегодное обновление. Другой заявил, что EA хочет «150 евро за обновление состава и несколько синих очков, которые вы потратите на игрока, которого никогда не будете использовать».

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Сторонники EA указывают, что за $80 сверх цены базовой версии покупатель получает 10 000 FC Points, которые распределяются на пять месяцев, и пять сезонов Premium Pass. Для сравнения, в FC 26 набор из 12 000 очков стоил $99,99. При этом базовая цена игры не изменилась, но появление версии, которая вдвое дороже стандартной, вызвало негодование. Ситуацию усугубляют смешанные отзывы на текущую версию FC 26 в Steam.

#игры #gta vi #fifa #ea #футбольный симулятор #fc 27 #ultimate plus edition #возмущение фанатов
Источник: tomshardware.com
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