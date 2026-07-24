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Global_Chronicles
Лето резко подняло спрос на электрозарядные станции в РФ и обозначило новые сроки их окупаемости
Летом спрос на электрозарядные станции в России заметно вырос, хотя их количество уже опережает число электромобилей.
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Российский рынок зарядной инфраструктуры переживает заметный всплеск нагрузки. На фоне отпусков, дальних поездок и проблем с топливом водители электромобилей стали чаще пользоваться станциями, а операторы уже смотрят на окупаемость бизнеса и новые форматы вроде зарядных хабов.  

 Изображение - ChatGPT

Генеральный директор «Росатом Сеть зарядных станций» Валерий Маркелов рассказал, что за первые шесть месяцев года клиентская база компании выросла на 23% и приблизилась к 28,6 тыс. человек. Объем отпущенной энергии за тот же период увеличился на 30% относительно прошлого года.  

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По его словам, в начале лета рынок увидел резкий скачок: к началу июля число зарядных сессий оказалось примерно на 80% выше, чем в начале июня. Маркелов связал это не только с сезоном отпусков, но и с перебоями на топливном рынке, а также с более активным использованием электрокаров в теплый период.  

Сильнее всего рост заметили в Курской, Свердловской и Калининградской областях. При этом Москва по абсолютным цифрам по-прежнему остается впереди.  

Маркелов отметил, что владельцы премиальных электромобилей все чаще используют такие машины как основной транспорт, а не как запасной вариант. Он также обратил внимание на гибриды: для их владельцев зарядка действительно может выходить дешевле, чем постоянные расходы на бензин.  

К 30-му году компания планирует расширить сеть до 11 тыс. станций в 53 регионах. Окупаемость одной ЭЗС, по его оценке, пока занимает от семи до десяти лет, но при росте загрузки этот срок может сократиться до 4-5 лет.  

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Источник: kommersant.ru
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