Компания Shanling выпустила портативный CD-плеер EC Zero T Max. Новинка получила гибридный усилитель с ламповыми каскадами, балансный выход 4.4 мм и функцию копирования дисков на USB-накопитель. Устройство также работает как USB-ЦАП и Bluetooth-передатчик.

Модель EC Zero T Max пришла на смену предыдущему портативному плееру EC Zero T. Главные отличия — более мощный гибридный усилитель (ламповый + транзисторный) и обновленный цифро-аналоговый преобразователь.

© Shanling

В EC Zero T Max установлен 24-разрядный R2R ЦАП. По заявлению производителя, он обеспечивает большую выходную мощность, широкую звуковую сцену и улучшенную прозрачность звука по сравнению с предшественником. Усилитель выдает до 1300 мВт при нагрузке 32 Ом через балансный выход 4.4 мм в транзисторном режиме и до 1162 мВт в ламповом режиме. Этого достаточно для работы с высокоомными моделями, включая планарные наушники.

© Shanling

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Плеер воспроизводит частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц при проигрывании цифровых файлов и от 20 Гц до 20 кГц для CD. Отношение сигнал/шум составляет 117 дБ. Коэффициент гармоник — 0,02% в транзисторном режиме и 1% в ламповом.

© Shanling

Емкость встроенного аккумулятора — 5500 мАч. Время работы достигает 7,5 часов при подключении балансных наушников, 8 часов — при небалансном подключении и до 20 часов при передаче звука по Bluetooth с поддержкой кодеков aptX Adaptive, aptX и SBC. Плеер можно интегрировать в домашнюю систему через цифровой и аналоговый линейные выходы, питание подается через USB-C (5В, 2А).

Диски стабилизируются магнитным зажимом, что снижает механический шум и вибрацию. Устройство позволяет проигрывать CD в любом положении, даже на ходу. Встроенная функция риппинга сохраняет треки на USB-флешку в формате WAV без сжатия.

Корпус плеера выполнен из металла, верхняя крышка — из закаленного стекла. Вес устройства — 669 граммов, габариты — 158 x 150 x 28 мм. Управление осуществляется физическими кнопками и слайдером громкости. Рекомендованная розничная цена — 629 $.