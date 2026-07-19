В США провели первое летное испытание экосистемы управления электромагнитной обстановкой DiSCO. Во время теста беспилотные системы самостоятельно обнаруживали угрозы, обменивались данными и перестраивали маршрут без участия оператора.

Автономные системы постепенно занимают все более заметное место в задачах радиоэлектронной борьбы. Очередное испытание показало, как искусственный интеллект может координировать работу нескольких беспилотников и принимать решения непосредственно во время полета.

Изображение: Interesting Engineering

Американская компания L3Harris Technologies сообщила об успешном завершении первого летного испытания экосистемы Distributed Spectrum Collaboration and Operations, или DiSCO. Проект реализовали совместно с компанией Shield AI, которая предоставила программное обеспечение автономного управления Hivemind. Испытания прошли на беспилотной платформе Green Wolf и стали продолжением моделирования, проведенного в феврале текущего года.

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DiSCO представляет собой открытую архитектуру для управления операциями в электромагнитном спектре. Система объединяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы в единую распределенную сеть, которая обнаруживает угрозы, анализирует их и передает информацию другим участникам практически без задержек.

Во время испытаний беспилотники самостоятельно выявили источники электромагнитных угроз, оценили их характеристики и обменялись полученными данными. Затем программный комплекс Hivemind использовал эту информацию для управления Green Wolf и без участия человека перестроил маршрут следующих беспилотных аппаратов, направив их через безопасную зону.

Испытательная программа также включала компактный программно-определяемый комплекс радиоэлектронной борьбы Deceptor, установленный на нескольких беспилотниках. Сценарий подтвердил способность системы обнаруживать ранее неизвестные источники излучения, распределять информацию между платформами и принимать решения в реальном времени.

Green Wolf получил оборудование для радиоэлектронной атаки и расширенного обнаружения целей. По данным компаний, испытания подтвердили возможность использовать платформу для сетевых операций радиоэлектронной борьбы.