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Global_Chronicles
Первый аппаратный продукт OpenAI – клавиатура с 13 механическими кнопками за $230
Компания OpenAI анонсировала свою первую аппаратную разработку — клавиатуру Codex Micro AI Assistant. Устройство стоимостью $230 создано на базе модели Creator Micro 2 от бренда Work Louder.
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Слухи о первом устройстве OpenAI ходили разные — называли и динамик, и конкурента iPhone. Реальность оказалась скромнее: компания представила компактную клавиатуру. Она работает в связке с ChatGPT и другими программами.

Изображение: TechPowerUp

Codex Micro получил 13 механических клавиш (доступны варианты с тактильным откликом и без него). Дополнительные элементы управления — сенсорная панель, поворотный энкодер и плоский джойстик. Клавиатура оснащена RGB-подсветкой: светятся не только кнопки, но и боковые грани корпуса.

Изображение: TechPowerUp

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Подключение работает через Bluetooth или USB-C. В комплекте идет 31 сменный колпачок для клавиш из PBT-пластика и поликарбоната. Корпус сделан из поликарбоната и алюминия, обработанного на станке с ЧПУ. Устройство не привязано к ChatGPT — оно совместимо с любым софтом, который принимает ввод с клавиатуры.

Пользователи на сайте TechPowerUp в комментариях обратили внимание, что Codex Micro фактически повторяет модель Creator Micro 2 от Work Louder. Один из комментаторов пишет: «Этот клавиатурный блок — по сути ребрендинг модели, которую Work Louder уже продает под названием Creator Micro 2 за 174 доллара». Другой пользователь отмечает, что за 50 долларов можно собрать более функциональное устройство на базе Raspberry Pi Pico. Еще один комментарий: «OpenAI настолько вышла из бюджета, что может выпустить только клавиатурный блок? Даже не клавиатуру... И это компания, которая называет себя триллионной».

#openai #chatgpt #клавиатура #techpowerup #механика #work louder #codex micro #ai-устройство
Источник: techpowerup.com
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