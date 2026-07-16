Глава студии Infinity Ward Марк Григсби заявил, что команда не боится конкуренции с GTA 6. Обе игры выходят с разницей менее чем в месяц и будут соперничать на протяжении всей осени 2026 года.

Релиз GTA 6 ожидается этой осенью и многие студии переносят выход своих игр, чтобы избежать прямой конкуренции. Однако разработчики Call of Duty придерживаются иного мнения. Глава Infinity Ward Марк Григсби в интервью Destructoid сообщил, что выход GTA 6 не создает для его команды дополнительного давления.

Изображение: Tech4Gamers

Он отметил, что работа над каждой частью Call of Duty всегда связана с большим напряжением, и ситуация с Modern Warfare 4 ничем не отличается. Григсби считает, что конкуренция между крупными проектами идет индустрии на пользу. По его словам, наличие таких гигантов, как Call of Duty, Grand Theft Auto и Fortnite, создает здоровую атмосферу в отрасли, даже если проекты выходят почти одновременно.

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При этом Activision перенесла релиз новой Call of Duty на октябрь 2026 года — раньше обычного срока. Вероятно, это связано с тем, что ноябрьская дата оказалась занята GTA 6. Однако оба проекта все равно будут конкурировать в течение всего осеннего сезона. Интересно, что Infinity Ward уже сталкивалась с подобной ситуацией. В 2013 году студия выпустила Call of Duty: Ghosts в один год с GTA 5. Теперь команда вновь встречает конкуренцию от Rockstar Games, но сохраняет уверенность в своем проекте.