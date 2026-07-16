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Global_Chronicles
Израильская компания вложит $3 млрд в закрытый завод Panasonic для выпуска кремниевой фотоники
Tower Semiconductor объявила о планах вложить до $3 млрд в расширение производства кремниевой фотоники в Японии. Компания намерена перезапустить бездействующий завод, ранее принадлежавший Panasonic.
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Израильская компания Tower Semiconductor, специализирующаяся на контрактном производстве чипов, получила поддержку от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Проект включает два направления. Первое — переоборудование завода Fab 6 в городе Араи, который простаивал с июля 2022 года, в предприятие по выпуску 300-миллиметровых пластин для кремниевой фотоники и передовой оптической упаковки. Второе — расширение мощностей действующего завода Fab 7 в Уодзу. Полная готовность производства на Fab 6 ожидается к концу 2027 года.

Изображение: Tom's Hardware  

Второе направление плана предполагает строительство нового завода рядом с Fab 7. Он должен значительно увеличить мощности по выпуску фотоники и кремний-германиевых компонентов, но окончательные соглашения по нему еще не подписаны. Новые цели компании на 2028 год не зависят от реализации второй части плана.

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Реструктуризация совместного предприятия TPSCo, завершенная в марте 2026 года, упростила реализацию проекта. Tower Semiconductor получила полное владение заводом Fab 7, а ее бывший партнер NTCJ выплатил компании 25 миллионов долларов. Это устранило структуру совместного предприятия, которая могла бы осложнить инвестиции.

Tower Semiconductor поставила цель достичь выручки в 3,6 миллиарда долларов и чистой прибыли в 1,2 миллиарда долларов к 2028 году. Для сравнения: в 2025 году выручка компании составила 1,566 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 220 миллионов долларов. Ключевым драйвером роста станет кремниевая фотоника: в 2025 году выручка от этого направления достигла 228 миллионов долларов.

В числе клиентов Tower Semiconductor — компании Innolight и Marvell. Компания обслуживает более 50 заказчиков в сфере кремниевой фотоники. METI выделило субсидии на этот проект на фоне растущего спроса на оптическую передачу данных в системах искусственного интеллекта.

#полупроводники #япония #panasonic #tower semiconductor #кремниевая фотоника #meti
Источник: tomshardware.com
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