Lenovo объявила о партнерстве с Esports Foundation для проведения Чемпионата мира по киберспорту EWC 2026 в Париже.

Крупнейшее киберспортивное событие 2026 года пройдет с участием оборудования Lenovo. Компания станет одним из партнеров турнира и обеспечит техническую базу для соревнований. Lenovo заключила соглашение с Esports Foundation, став официальным партнером Чемпионата мира по киберспорту EWC 2026. Турнир пройдет в Париже с 6 июля по 23 августа.

©Lenovo Legion

Участники соревнований будут использовать настольные компьютеры Lenovo Legion Tower 7i и Tower 5i, а также игровые мониторы Legion. В турнире примут участие около 200 команд и примерно 2000 киберспортсменов. Они будут соревноваться в 24 играх и 25 турнирах, а общий призовой фонд превысит 75 миллионов долларов. Lenovo уже участвовала в EWC в 2025 году. Тогда компания предоставила более 2000 компьютеров Legion для игровых зон, комментаторских кабин и мероприятий для создателей контента. Логотип Legion также размещался на всех 24 игровых дисциплинах турнира.

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Партнерство с EWC связано и с развитием новых игровых устройств Lenovo. На CES 2026 компания показала концепт Legion Pro Rollable Concept — ноутбук с 16-дюймовым сворачиваемым OLED-экраном, который может увеличиваться до 21,5 или 24 дюймов. Посетители EWC 2026 смогут протестировать этот ноутбук на стенде Legion.